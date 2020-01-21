В Германии растет число работающих на двух работах

Число трудящихся в Германии, вынужденных браться за вторую или даже третью работу, продолжает расти. По данным Федерального агентства труда, к июню 2019 года оно достигло 3538 тысяч человек. Как сообщает ДПА, это на 123 600 больше, чем в июне предыдущего года, то есть рост на 3,62 процента.

Проще говоря, помимо постоянной работы более трех миллионов граждан нанимаются на более или менее оплачиваемый "мини-джоб". По данным исследования одного из социологических фондов, 53 процента опрошенных причиной необходимости подработки назвали финансовые затруднения, пишет Neue Osnabruecker Zeitung. А 24 процента заявили, что просто не могут до сих пор найти постоянную полноценную работу.

В связи с этим Сабина Циммерман, депутат Бундестага от партии Левых, которая и обратилась к агентству труда предоставить эти данные, потребовала увеличить минимальную зарплату рабочих. И в качестве первого шага к преодолению наметившейся негативной тенденции, по ее мнению, следует повысить зарплатный минимум хотя бы на 12 евро в час. А в дальнейшем, считает депутат, надо бы запретить предпринимателям предлагать низкооплачиваемую повременную работу.