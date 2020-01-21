В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

Как отмечается в пояснительной записке к инициативе, предлагается предоставить право досрочного выхода на пенсию людям, имеющих четырех и более детей, в том числе усыновленных. "Право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению лиц, имеющих четырех и более детей, в том числе усыновленных, у мужчин, достигших возраста 60 лет, и имеющих детей в одном браке, у женщин, достигших возраста 55 лет", - отмечается в самом тексте законопроекта.

Автор законодательной инициативы депутат Сергей Иванов (ЛДПР) напоминает, что в Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы России, утвержденной правительством еще в 2012 году, декларируется предоставление гражданам дифференцированного пенсионного обеспечения с учетом личного участия в государственной пенсионной системе солидарного характера.

Семьи, имеющие четырех и более детей, в том числе усыновленных, по мнению депутата, как раз и принимают непосредственное личное участие в изменении демографической ситуации в стране. Поэтому возможность досрочного выхода на пенсию для лиц, имеющих четырех и более детей, послужит дополнительным стимулом для создания многодетных семей, что, в свою очередь, гарантирует финансовое наполнение социальных страховых фондов.