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21.01.2020 15:32
Рубрика: В мире

В Иране депутат пообещал 3 миллиона долларов за убийство Трампа

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Депутат меджлиса (парламента) Ирана от провинции Керман Ахмад Хамзе предложил заплатить за ликвидацию президента США Дональда Трампа три миллиона долларов в качестве ответной меры за убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
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Юго-восточная иранская провинция Керман является родиной убитого Пентагоном генерала Сулеймани.

"От имени народа Кермана я заявляю, что мы заплатим три миллиона долларов наличными любому, кто убьет Трампа", - цитирует парламентария агентство ISNA.

При этом Хамзе, выступая на открытом заседании парламента, отметил, что ни одна американская военная база в регионе или посольство США не могут чувствовать себя в безопасности после убийства по личному приказу Трампа генерала Сулеймани.

Напомним, Сулеймани и его сопровождающие были убиты в результате операции Пентагона в ночь на 3 января в аэропорту Багдада. В ходе авиаудара также погиб заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне назвали убитых причастными к организации штурма американского посольства в столице Ирака 31 декабря. В ответ иранские военные в ночь на 8 января нанесли ракетные удары по двум американским базам в Ираке.

В мире Ближний Восток Иран Дональд Трамп

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