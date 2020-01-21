В Южной Корее завершилась эпоха экономических "отцов-основателей"

19 января в Сеуле на 99-м году жизни скончался основатель одного из ведущих южнокорейских конгломератов Lotte Син Гёк Хо. Таким образом ушел из жизни последний представитель первого поколения руководителей крупного южнокорейского бизнеса, которые действительно были неординарными и яркими личностями, став прямыми творцами той динамичной и развитой Южной Кореи, которую мы знаем сейчас.

"Легенды бизнеса", "экономические отцы основатели", "титаны и гении менеджмента"… К первому поколению представителей руководства крупных южнокорейских концернов могут относиться по-разному, указывая в том числе на их недостатки, но все признают, что это люди реально были "ярчайшими звёздами", чьи имена навсегда вписаны в учебники менеджмента и бизнеса не только Южной Кореи, но и мира.

Но их эпоха окончательно ушла в историю в воскресенье, 19 января, когда в 16 часов 29 минут в Сеуле в клинике Асан в возрасте 98 лет в окружении родственников скончался почётный президент концерна Lotte Син Гёк Хо. Понятно, что из-за возраста и проблем со здоровьем он отошёл от активных дел, но оставался своего рода символом "того самого поколения", которые начинали подчас нищими, а в итоге превратились в глав ведущих корпораций страны, да и мира. Син был последним представителем тех, кто стоял у истоков формирования южнокорейских промышленно-финансовых конгломератов, чеболей.

Про это поколение написаны книги и их биографии действительно этого достойны. Теперь же настала пора подвести итог "мистера Lotte", который начал с продажи газет, а сейчас его компания владеет самым большим 555-метровм небоскрёбом страны и является лидером сферы пищевой промышленности, нефтехимии, туризма и ряда других направлений.

Син Гёк Хо родился в корейском городе Ульсан в 1921 году (хотя официально зарегистрировано рождение было позже - в 1922 г.), когда страна была оккупирована японцами. Он был старшим из детей семьи, коих было десять человек - пять братьев и пять сестёр. Жили бедно, в 1941 г. он переехал в Японию, где подрабатывал тем, что разносил газеты и торговал молоком. С 1942 г. по вечерам изучал химию в японском университете Васеда, а днём работал на разноске. В 1944 г. открыл свой первый бизнес - небольшой завод по производству масла, которое использовалось для нанесения покрытия на корпус судов, но предприятие вскоре сгорело дотла.

Но Син не отчаялся, наскрёб ещё денег и открыл цех по производству мыла и косметики, а в 1948 г. основал всё также в Японии компанию Lotte, которая поначалу занималась производством жевательной резинки. Тогда весь штат сотрудников Lotte, включая самого Сина, составлял десять человек. Название компании было же взято от сокращённого варианта женского имени Шарлотта - Лотта, которая была главной героиней романа Гёте "Страдания юного Вертера". Сину очень нравилось это произведение, потому и компанию назвал в честь героини романа. Основатель концерна, кстати, очень любил читать.

Жевательные резинки оказались успешным направлением работы. Компания стала производить также сладости, мороженое, выпечку, газированные напитки и другие продукты питания. Бизнес Lotte в Стране восходящего солнца пошёл в гору.

Вообще Lotte долгое время имела и имеет до сих пор своего рода "шлейф" корейской компании, у которой сильны "японские корни". Действительно, будучи основанной в Японии корейцем Сином, компания потом постоянно очень активно работала в двух странах, что по душе не всем корейцам, у которых с японцами часто особые счёты. Кстати, сам Син Гёк Хо женат был на японке.

Компания Lotte "ворвалась" на рынок родины её основателя в 1967 г., после восстановления дипотношений между Сеулом и Токио. В Корее была основана компания Lotte Confectionery (корейское произношение - "Лотте Чеква"), в которую Син вложил 30 миллионов вон (большие деньги по тем временам). Но компания затем стала стремительно развиваться, выйдя, как это сделали практически все южнокорейские конгломераты, в другие сферы бизнеса - строительство, розничная продажа, нефтехимия, туризм, гостиничный бизнес, индустрия развлечений и другие. Син Гёк Хо сделал во многом ставку на создание современных гостиниц, индустрию туризма, магазинов беспошлинной торговли, чего в Южной Корее в то время было очень мало. В возможности корейцев создать в этих сферах компанию мирового уровня мало кто верил, но "мистер Lotte" стал тем, кто доказал, что "и невозможное возможно", если очень хотеть и много трудиться.

Син был, как и все крупные бизнесмены Кореи того времени, "экономическим лейтенантом" авторитарного правителя страны, бывшего генерала Пак Чжон Хи. Этот президент фактически дал указание бизнесменам "вытащить страну", которая не имела ни своих денег, ни природных ресурсов, из трясины нищеты и экономического застоя, и те это сделали, зачастую, как и сам президент Пак, не щадя ни себя, ни других. Так или иначе сейчас Южная Корея - одна из самых динамичных и высокотехнологичных стран мира, а Lotte - пятый крупнейший концерн страны.

После финансового кризиса 1998 г., когда многие конгломераты Кореи заставили "сбросить" непрофильные активы, Lotte "получил указание" сконцентрироваться ещё на нефтехимической отрасли, что было сделано путём поглощения нескольких почти обанкротившихся компаний сферы. Сейчас нефтехимия - один из главных столпов как экономики Южной Кореи, так и Lotte, хотя этот концерн в России многие знают в первую очередь за отели и продукты питания.

Результаты работы Син Гёк Хо можно наглядно отразить в цифрах. Он начал свой бизнес, когда у него на руках было, если верить СМИ Японии, всего лишь 83 японских йены. Сейчас в группе Lotte 95 компаний и подразделений, а её совокупное имущество оценивается почти в 100 миллиардов долларов (115 трлн. вон). Доля же лично Син Гёк Хо на момент смерти превысила 1 триллион вон (почти 1 млрд. долл.). Понятно, что успехи концерна - заслуга не только одного Сина, но также его последователей из числа родственников и сотрудников, но он до недавнего времени лично принимал многие важнейшие решения по поводу развития концерна.

Так, именно Син Гёк Хо инициировал и добился несмотря на сопротивление многих, чтобы в апреле 2017 г. в районе Чамсиль на юге Сеула открыл свои двери самый большое небоскрёб Страны утренней свежести - Lotte World Tower. А эти мечты по строительству самого высокого небоскрёба он вынашивал ещё с 1987 г. Многие ему советовали "не выдумывать" и просто построить на купленной земле очередной жилой квартал, гарантировав себе хорошую прибыль, но Син парировал следующим образом: "Сколько можно иностранцам показывать в Сеуле только древние дворцы?! Надо чтоб гости приезжали и восхищались и каким-то нашим современным зданием!" Осуществить задумку было непросто, но Син смог сделать мечты реальностью.

Правда ради справедливости надо отметить, что "продавливал" все препятствия всё же больше его младший сын Син Дон Бин, который к тому времени уже стал реальным руководителем концерна. Но у идеи и начала стоял именно "папа".

Здание состоит из 123 этажей, возносясь на высоту 555 метров. Это теперь один из главных символов и достопримечательностей Сеула. Один журналист верно подметил, когда проходила торжественная церемония открытие небоскрёба: "Син Гёк Хо построил себе самый высокий памятник". Действительно, без Сина и его сына этого здания в Корее бы не было. Он подал идею, начал это, а младший сын довёл до конца возведение этой устремившейся в небеса "свечки", где расположена, кстати, самая высокая обзорная площадка в мире.

Отец-Син также был известен среди подчинённых тем, что постоянно ходил один, без "свиты" и любил устраивать личные проверки, заявляясь без предупреждения на строительные площадки, а также инкогнито под видом обычного клиента проверял, как работают гостиницы, универмаги концерна. Особенно вспоминают случай в ноябре 2001 г., когда он, приставив лестницу, забрался к работавшим на высотных этажах на стройке универмага сотрудникам и проверил соблюдение правил техники безопасности. Сину тогда было уже 80 лет.

Син также постоянно повторял, что "клиент всегда прав", требуя от сотрудников соответствующего поведения. Другая особенность этого бизнесмена - великолепная память (вплоть до последних лет жизни) на цифры и знание статистики своей компании, чем сильно "напрягал" своих подчинённых, регулярно подлавливая их на неточностях при докладах. Вплоть до 90-летнего возраста Син постоянно "мотался" между Японией и Южной Кореей, лично управляя и вникая в мельчайшие детали бизнеса: по чётным месяцам руководил с 34-го этажа гостиницы Lotte Hotel в центре Сеула, а по нечётным - с 12-го этажа штаб-квартиры концерна в Токио.

Последние годы жизни Син Гёк Хо были омрачены конфликтом, который развернули между собой его сыновья. Отец стал слабеть, ему уже было много лет, а сыновья - Син Дон Чжу и Син Дон Бин - не смогли договориться. Некоторое время Син Дон Чжу управлял "японским крылом" Lotte, а Син Дон Бин - базирующимися в Южной Корее подразделениями. Син Гёк Хо, который был очень слаб, встал на сторону старшего, но в итоге победил младший Син Дон Бин, который сейчас является президентом концерна, а старшему брату достался титул "почетного президента".

Среди ошибок или недостатков можно также вспомнить, что Lotte постигла "общая" и до сих пор почти неизлечимая "болезнь" всех южнокорейских концернов - они управляются по семейному принципу, и управление также передаётся по наследству, что не очень хорошо с точки зрения эффективности работы. С этим пытаются бороться, но пока не очень получается, а Lotte в этом - типичный пример. Высшее руководство - это родственники, члены "клана Син".

Некоторые также указывают на некоторые "грешки" Сина в личной жизни. Например то, что у него была любовница Со Ми Гён. В 1972 г. в возрасте 13 лет девушка выиграла конкурс красоты и получила звание "Мисс Lotte". После этого она получила поддержку со стороны концерна, неоднократно выступая в качестве главной рекламной модели товаров бренда Lotte, была звездой корейского кино и очень известной моделью Кореи 1970-х гг. Однако в 1981 г. Со Ми Гён внезапно заявила, что прекращает карьеру и уезжает за границу на учёбу. Через два года у неё родилась дочь, чей папа был Син Гёк Хо. Син и Со начали сожительствовать, когда ему было 60 лет, а ей 22 года, что для Кореи того времени было немыслимым делом. Со Ми Гён так и не стала официальной женой Сина, но пришла попрощаться с ним вчера, простояв у портрета ее фактического супруга полчаса. Впрочем, все считают, что хотя и "без штампа", но Со была супругой Син Гёк Хо, а сама она и их дочь также принимают участие в семейном бизнесе Lotte.

Если возвращаться к самому основателю Lotte Син Гёк Хо, то сейчас газеты - в особенности в Южной Корее и Японии - не скупятся на комплименты, провожая в последний путь покойного. "Гигант экономики", "гений бизнеса", "талант предпринимателя от Бога", "выдающийся человек", "легенда", "начал со жвачки, а закончил владельцем супернебоскреба и одного из крупнейших конгломератов" - так говорят о нем журналисты и эксперты. Да, действительно, Син - один из "людей-легенд" хотя бы для корейцев, а поучиться у него чему-то найдёт любой человек.

В России почти все знают названия ведущих концернов Южной Кореи, но немного тех, кто знает имена создателей. В Корее же, безусловно, "если ты не знаешь тех самых первых, то ты шпион" - так ответил в шутку знакомый журналист, когда я его спросил, знает ли "тех самых основателей". "У каждого найдутся свои грехи, свои ошибки, но люди были безусловно яркие, выдающиеся и талантливые", - ответил немного грустно корейский коллега, с ходу процитировав по именам "титанов экономики Кореи": Ли Бён Чхоль - основатель концерна Samsung, Чон Чжу Ён - создатель Hyundai, Ку Ин Хве - "отец" LG, Ким У Чжун - "мистер" Daewoo, Чхве Чжон Хён - "сотворил" SK и Син Гёк Хо, чьё имя нельзя отделить от слова Lotte. Наверное можно добавить еще несколько названий компаний Кореи и имён их основателей "того самого первого призыва". С уходом последнего из них - Сина - ушла целая эпоха…

Вместо послесловия

Стоит отметить, что Lotte вообще и её нынешний руководитель, младший сын основателя Син Гёк Хо Син Дон Бин в частности, хорошо известны в России. Концерн смело вошёл на рынок России не только по части продуктов питания, но и в гостиничном бизнесе. Отель Lotte неоднократно признавался лучшим пятизвёздочным отелем Москвы. Отели концерна есть и во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Самаре и, возможно, скоро появятся в других городах России. Кроме того, по решению руководства концерна гостиница Lotte Hotel в самом центре Сеула безвозмездно предоставила участок земли, где сейчас стоит памятник известнейшему поэту России Александру Сергеевичу Пушкину, а сама площадь в Сеуле носит имя поэта. Концерн Lotte же - один из крупнейших корейских инвесторов в экономику РФ. За это и "развитие связей между РФ и РК" Син Дон Бин и получил в декабре 2015 г. от президента России Владимира Путина Орден Дружбы. На церемонии награждения В.В.Путин назвал Сина "одним из добрых друзей нашей страны, одним из наших партнёров, которые активно и конструктивно работают на укрепление экономических и культурных связей с Россией, способствуют взаимопониманию и доверию между народами".