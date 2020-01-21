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21.01.2020 13:18
Рубрика: В мире

В Канаде начались слушания по экстрадиции финдиректора Huawei

Текст: Максим Макарычев

Суд канадского Ванкувера приступил к рассмотрению дела об экстрадиции в Соединенные Штаты высокопоставленного руководителя китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает ВВС.

Это первый этап слушаний, который продлится до 24 января в Верховном суде Британской Колумбии в Ванкувере. Суд заслушает аргументы сторон обвинения и защиты о том, будет ли преступление, в котором Соединенные Штаты обвиняют Мэн Ваньчжоу, также считаться преступлением в Канаде. И, соответственно, подлежит ли на этом основании гражданка КНР экстрадиции в США.

Фото: iStock
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47-летняя Мэн Ваньчжоу, главный финансовый директор Huawei и дочь легендарного в Китае основателя компании Жена Чжэнфэя, была арестована в Канаде 1 декабря 2018 года по запросу американских властей. В Вашингтоне настаивают на том, чтобы Мэн Ваньчжоу предстала перед американским судом по обвинению в мошенничестве, связанном с предполагаемым нарушением компанией санкций США против Ирана.

Напомним, что Соединенные Штаты еще с 2016 года подозревали компанию в том, что Huawei, в канадском отделении которой трудятся около тысячи человек, якобы нарушила американские санкции против Ирана. Huawei, занимающаяся продвижением технологии 5G, тогда заявила, что ее деятельность полностью соответствует всем юридическим актам об экспортном контроле, санкционному контролю и другим нормам.

В конце 2018 года Верховный суд Британской Колумбии принял решение выпустить Мэн Ваньчжоу под залог. Ей разрешили проживать в доме супруга в Ванкувере. Это решение было принято несмотря на то, что канадская прокуратура категорически возражала против того, чтобы Мэн Ваньчжоу была отпущена из следственного изолятора, полагая, что китаянка, обладающая широкими связями и значительными денежными средствами, может скрыться от следствия.

Сама Мэн Ваньчжоу отрицает обвинения в свой адрес. Она не сделала никаких комментариев, прибыв в здание суда Ванкувера в понедельник.

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson
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Отметим, что за этим делом внимательно следят не только в Соединенных Штатах, но и в Китае. Как отмечают эксперты, арест Мэн вызвал дипломатический скандал в отношениях между Китайской Народной Республикой и Канадой. Пекин рассматривает дело финдиректора Huawei как попытку сдержать рост технологических амбиций Китая. В понедельник министерство иностранных дел Китая заявило о том, что Соединенные Штаты и Канада нарушают права Мэн, и потребовало ее освобождения. "Это совершенно серьезный политический инцидент", - сказал представитель министерства Гэн Шуан. Он призвал Оттаву "исправить ошибки конкретными действиями, освободить госпожу Мэн Ваньчжоу и позволить ей как можно скорее благополучно вернуться на родину".

В свою очередь в понедельник в видеообращении, опубликованном на платформах социальных сетей, компания Huawei заявила, что доверяет судебной системе Канады, "которая докажет невиновность госпожи Мэн".

В мире Северная и Центральная Америка Канада В мире Восточная Азия Китай В мире США Санкции США против Huawei

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