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В продажу поступили дешевые iPhone XS и XS Max. Цены

Текст:   Антон Благовещенский
21.01.2020,  
18:05
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Apple официально начала продажи в США восстановленных моделей iPhone XS и iPhone XS Max, которые предлагаются по сниженным ценам.

Так, в разделе восстановленных устройств за 64-гигабайтную версию iPhone XS предлагается заплатить 699 долларов (43300 рублей), 256-гигабайтная модификация обойдется в 829 долларов (51300 рублей), 512-гигабайтная - в 999 долларов (61900 рублей).

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В свою очередь, iPhone XS Max с 64, 256 и 512 гигабайтами памяти будут стоить 799 (49500 рублей), 929 (57500 рублей) и 1099 долларов (68000 рублей) соответственно.

GSM Arena отмечает, что по сравнению с ценами, которые были установлены на момент старта продаж, восстановленные экс-флагманы стоят на 300-350 дешевле.

Процедура фирменного восстановления iPhone включает в себя полную очистку, замену батареи и неисправных компонентов на новые фирменные, тестирование, упаковку в новую коробку с полным комплектом новых кабелей и аксессуаров. Устройства имеют годовую фирменную гарантию.

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