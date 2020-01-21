21 января в курортном городке Давос стартовал Всемирный экономический форум, собравший на небольшом пятачке в Швейцарских Альпах внушительный десант глав государств и правительств 53 стран, 65 министров финансов и торговли, а также представителей бизнес-элит. И хотя глубокий снежный покров, заставивший президентов и миллиардеров на ходу переобуваться в лыжные ботинки, никак не мог навести на мысли о глобальном, именно климатическая повестка стала лейтмотивом форума. И пока шведская школьница Грета Тунберг, невзирая на лихорадку, клеймила акул капитализма за отравление планеты, президент США Дональд Трамп ставил на место "пророков климатического апокалипсиса".

В первый день форума Трампа и Тунберг, в огород которой и был заочно брошен камень, удалось развести по разным сессиям. Однако их возможная встреча в кулуарах по-прежнему остается одной из интриг нынешнего Давоса. В прошлом году американский лидер мероприятие пропустил, зато на сей раз не отказал себе в удовольствии слетать за океан, хотя время для этого было выбрано как будто не самое подходящее. Выступление Трампа, в котором он успел и покритиковать сторонников "климатической диктатуры", и признаться в любви лидеру КНР Си Цзиньпину, и даже поддержать инициативу по высадке триллиона деревьев, началось за несколько часов до того, как у него на родине сенат приступил к слушаниям об импичменте.

Многие делегаты добирались до места проведения ВЭФ на поездах, "пыхтящих через заснеженные сосновые леса"

Как подсчитал портал бизнес-новостей qz.com, американским налогоплательщикам он обошелся почти в шесть миллионов долларов (один только президентский кортеж на подъезде к конгресс-центру сопровождали 30 машин и 15 мотоциклов). Причем 2,2 миллиона ушло на обеспечение охраны и собственно перелет Трампа до Цюриха "бортом номер один", а затем на вертолете ВМС США до Давоса. Картинка с дефиле президента США по заснеженному полю, обутого в шипованные "ледоступы", облетела все агентства.

Как отмечает The Guardian, делегаты "поскромнее" добирались до места проведения ВЭФ на поездах, "пыхтящих через заснеженные сосновые леса", прямо по заветам устроителей форума, призвавших гостей "снизить углеродный след". И хотя ежегодную встречу самых богатых людей планеты вряд ли можно представить аскетичной, на этот раз организаторы постарались подзатянуть пояса - разумеется, по давосским меркам. Как выяснило издание Financial Times, из рациона участников исключили икру и фуа-гра, зато в меню добавили вегетарианские деликатесы, "неживотный белок" и чай, настоянный на альпийских травах. Даже залы, в которых проходят мероприятия, претерпели "органический ремонт": стены покрасили экстрактом из морской капусты и декорировали старыми рыболовецкими снастями.

Секретная служба США обязала своих агентов остановиться в пятизвездочном отеле с термальными спа-салонами - непременное условие для обеспечения безопасности первого лица. Те же сотрудники, которым пришлось ночевать в аэропорту Цюриха, заняли номера общей стоимостью 176 000 долларов. По слухам, сам американский лидер поселился в "люксе" на берегу Давосского озера. Не удивительно, что в "рядовых" отелях за пару дней до открытия ВЭФ в свободном доступе остались комнаты стоимостью от 300 до 700 тысяч в пересчете на рубли. Ну а тем из трех тысяч участников, включая экспертов и журналистов, которые не успели забронировать жилье по "давосским" расценкам, придется ездить на форум из соседних деревень.

Мнение

Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН:

- США склоняются к отказу от многосторонней модели торговли, с равными правилами для всех (которую воплощает Всемирная торговая организация) в пользу двусторонней модели, где интересы сторон балансируются взаимными уступками. Это шаг назад от глобализации и шаг вперед в сторону протекционизма. Конечно, в такой модели всегда будет действовать право сильного, поскольку в двусторонних отношениях всегда одна сторона сильнее, другая слабее.