В Сеуле объяснили перестановки в руководстве внешней политики КНДР

Замена сразу двух ключевых чиновников, которые отвечали за внешнюю политику КНДР, скорее всего, приведет к ужесточению подхода Пхеньяна к переговорам с США. Вместе с тем нельзя исключать, что это поможет придать импульс активизации межкорейских отношений. Такие несколько противоречивые оценки дали ведущие южнокорейские эксперты и СМИ, комментируя перестановки в высшем руководстве КНДР.

Напомним, что на днях появилась информация, согласно которой произошла замена заместителя председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Су Ёна, возглавлявшего международный отдел ЦК ТПК и отвечавшего в целом за внешнюю политику Страны чучхе. Судя по всему, его полномочия переданы Ким Хён Чжуну, который до недавнего времени был послом КНДР в Москве. Также, скорее всего, поменяли министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо на Ри Сон Гвона, который занимал пост председателя Комитета по мирному объединению Родины, отвечая за южнокорейское направление. Хотя официально пока перестановки не подтверждены, но зарубежные эксперты на основе анализа косвенных признаков и прочей информации сходятся во мнении, что замена двух ключевых фигур внешней политики КНДР действительно имела место. Это спровоцировало различные спекуляции и попытки предугадать, как новые кураторы дипломатии Пхеньяна изменят внешнеполитический курс КНДР.

Прежде чем перейти к обобщению мнений южнокорейских экспертов сразу стоит оговориться, что все они высказывают лишь предположения, не забывая постоянно повторять слова фразы "скорее всего", "может быть", "вероятно", "не исключено" и прочие, подчеркивая, что это лишь их субъективная точка зрения и в случае с КНДР никогда до конца нельзя с точностью утверждать.

Если говорить в целом, то в Сеуле "напряглись", увидев, что главой МИД КНДР вместо Ли Ён Хо стал Ри Сон Гвон. Если Ли считали "настоящим дипломатом", склонным с известными оговорками к переговорам и поискам компромисса, то Ри относят к "ястребам". Дело в том, что Ри - в прошлом кадровый военный и славится своим жестким подходом. По версии газеты "Тона Ильбо", это именно он во время визита президента Мун Чжэ Ина в Пхеньян в сентябре 2018 года язвительно спросил у замглавы южнокорейского концерна Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна и других лидеров крупнейших конгломератов Юга, которые были в составе официальной делегации, "Ну что, нормально лапша в рот лезет?", когда те обедали. Таким образом Ри высказал свое недовольство тем, что Сеул не отменяет санкции против КНДР и продолжает участвовать в политике давления США на Северную Корею.

Южане также считают, что Ри по духу и подходу близок к другому выходцу из военной элиты КНДР Ким Ён Чхолю, которого Сеул обвиняет в подготовке и исполнении операции по потоплению в 2010 году южнокорейского корвета "Чхонан". Учитывая, что министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо также полностью курировал и весь комплекс переговоров с США, то теперь ожидают, что внешняя политика Северной Кореи вообще и в особенности в отношении Вашингтона ужесточится, раз за дело взялся Ри.

"Очень необычно, чтобы на пост главы внешнеполитического ведомства назначили "ястреба", бывшего генерала… Скорее всего, это сигнал Вашингтону, что Пхеньян не пойдет ни на какие уступки на переговорах с США, пока Соединенные Штаты первыми не сделают шаги навстречу и не согласятся гарантировать безопасность Северной Кореи", - цитирует "Тона Ильбо" слова одного из наиболее известных южнокорейских экспертов по КНДР профессора Ян Му Чжина из Аспирантуры Северной Кореи. "Раз главным дипломатом Севера стал бывший военный Ри Сон Гвон, то можно ожидать, что КНДР ужесточит риторику в отношении США и будет почаще говорить о наращивании своих "стратегических вооружений", а также использовать прочие аналогичные обороты", - согласился в целом с профессором Яном руководитель Отдела исследований Северной Кореи государственного Института проблем объединения Республики Корея при министерстве объединения РК Хон Мин. "Вряд ли Ри будет делать ставку на переговоры и поиск компромисса с США… Можно предположить, что в ближайшее время трудно будет ждать прогресса в американо-северокорейских консультациях по ядерной проблеме", - отметил другой известный эксперт Южной Кореи по КНДР профессор университета Тонгук (Сеул) Ко Ю Хван

Впрочем, южнокорейцы все же нашли и слабый "луч надежды" в конце нового "дипломатического тоннеля" КНДР. Они не исключают, что Ри сможет помочь активизировать межкорейский диалог, так как он ранее неоднократно принимал участие в межкорейских переговорах между военными, а совсем недавно вообще возглавлял что-то типа "министерства КНДР по делам Южной Кореи" - Комитет КНДР по мирному объединению Родины.

Правда, тут эксперты Юга высказываются еще более осторожно. "Становление во главе МИД человека, который отвечал за южнокорейское направление, может привести к оживлению межкорейских проектов, но тут надо еще посмотреть", - сказал профессор Ян Мун Чжин, подчеркнув, что пока рано делать какие-то однозначные выводы. "Мы не исключаем, что теперь КНДР будет уделять больше внимания межкорейскому направлению. Мы наблюдаем за ситуацией, пытаясь понять, к чему все это приведет", - сказал "Тона Ильбо" источник в правительстве Южной Кореи.

Что касается замены еще более высокой фигуры - Ли Су Ёна, который был фактически главным помощником Ким Чен Ына по вопросам внешней политики в целом, то южане какие-то выводы не озвучили. Функции Ли Су Ёна перешли к дипломату, бывшему послу КНДР в РФ Ким Хён Чжину, которого пока не заметили в склонности к жесткости. Тем более что есть объективные факторы, которые "подталкивали" Ким Чен Ына к замене Ли Су Ёна. Ли исполнилось уже 85 лет, а потому хочешь-не хочешь, а приходится задуматься о его преемнике. Ким Хён Чжун же помоложе - ему 71 год, а потому, с учетом традиций КНДР, сможет проработать достаточно долго, если, конечно, здоровье позволит или если не навлечет по какой-то причине на себя гнев со стороны вождя.

Эксперты Юга предполагают, что все это просто укладывается в канву желания Ким Чен Ына произвести полную перестановку в руководстве внешней политикой, а также в какой-то степени является "отсроченным наказанием" Ли Су Ёна за провал переговоров с Дональдом Трампом в Ханое, а также за то, что несмотря на все старания КНДР Южная Корея пока продолжает следовать курсу американцев.

Некоторые эксперты также советуют обратить внимание на "железную леди Страны чучхе" первого заместителя министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Она сохранила свои позиции и теперь, возможно, станет еще более влиятельной. "Так как во главе МИД КНДР стал Ри Сон Гвон, у которого нет опыта переговоров с США, то есть вероятность, что теперь направление консультаций с Вашингтоном будет в реальности курировать именно Чхве", - отметил профессор Ко Ю Хван. Но Ко тут же посоветовал не спешить с окончательными выводами. "Если Чхве действительно будет главной на переговорах с США, то тут еще надо посмотреть, как в целом изменится линия КНДР на переговорах с Вашингтоном после превращении Ри Сон Гвона в главу МИД Севера", - добавил профессор Ко.

Тем не менее факт остается фактом: в КНДР поменялись сразу два главных куратора внешней политики, причем оба были кадровыми дипломатами. Вместо как минимум одного из них стал генерал, а военные в любой стране редко склонны к уступкам. Кстати, если верить южнокорейским журналистам, то Ри Сон Гвон неоднократно отличался свой прямотой и недипломатичностью по отношению к южанам. Помимо вопроса про лапшу он в целом не скупился на резкие высказывания. Так, во время совместного с южанами мероприятия в октябре 2018 году Ри "подколол" высокопоставленного функционера южнокорейской правящей Демократической партии "Тобуро" Ким Тхэ Нёна, который курировал тогда партийные финансы. Ри Сон Гвон сказал, указывая на полную фигуру Кима: "Как можно доверять бюджет человеку с таким большим животом?" Через месяц досталось и министру объединения Южной Кореи Чо Мён Гюну, который на пять минут опоздал на переговоры с Ри. Последний тогда сказал: "Правильно говорят, что когда нет понятий у хозяина, то и его часы такие же". В общем, если Ри продолжит и на новом месте в том же духе, то теперь можно ожидать колких комментариев с его стороны в адрес американцев.

Как уже говорилось, в Южной Корее в целом полагают, что КНДР после новых перестановок ужесточит свою внешнеполитическую линию. Отмечено также, что в последнее время на первые роли в руководстве КНДР вновь стали выдвигаться военные. Как опасаются в Сеуле, вполне может дойти до того, что генералы в итоге убедят Ким Чен Ына отменить добровольный мораторий и возобновить запуски ракет большой дальности или ядерные испытания. Потому теперь в Южной Корее несколько нервно ждут результатов совещания послов КНДР, которых на днях вызвали в Пхеньяне "для обсуждения вопросов внешней политики". Не исключено, что новые начальники дипломатов дадут указание действовать пожестче или уж в любом случае доведут до подчиненных итоги Пленума ЦК партии, который завершился менее месяца назад.