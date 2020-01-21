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21.01.2020 19:10
Рубрика: В мире

Пытки из патриотизма

В ЦРУ расскажут о программе допросов
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8065)
Неприглядная история о жестоких пытках США подозреваемых в терроризме, проходивших без суда и следствия в секретных тюрьмах ЦРУ и на американской военной базе Гуантанамо, получила свое продолжение. В ходе стартовавших на этом объекте во вторник предварительных судебных слушаний по делу Халида Шейха Мохаммеда - одного из организаторов терактов 11 сентября 2001 года - в суде впервые выступят два американских психолога, разработавших программу "жестких методов дознания" для американских спецслужб.

Суд над Шейхом Мухаммедом неоднократно откладывался с 2003 года, когда он был выслежен и пойман в Афганистане. Затем экстремиста вывезли в секретную тюрьму ЦРУ в Польше, где приступили к "допросам с пристрастием". А в 2006 году перевели в Гуантанамо, где пытки продолжились. Всего так называемые "жесткие методы дознания" применялись к нему не менее 183 раз. В итоге подозреваемый признался не только в организации терактов в США в 2001 году, но и взял на себя ответственность за подготовку еще 29 нападений, включая разработку плана убийств президентов США, Папы Римского, взрыва в штаб-квартире НАТО и вооруженных нападений на американцев в Ормузском проливе, Гибралтаре и Сингапуре.

Только с 2002-го по 2005 год в застенках спецслужб США погибли более 100 заключенных

Теперь председательствующему на процессе судье предстоит решить, можно ли рассматривать в буквальном смысле выбитые из Шейха Мухаммеда признания в качестве законного доказательства его вины. В этом суду должны помочь два военных психолога - Джеймс Митчелл и Джон Джессен, которые собственноручно разработали методику изощренных пыток подозреваемых в терроризме.

Фото: Алекс Панциков/РИА Новости
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Им впервые придется выступить под присягой и рассказать широкой публике о подробностях и масштабах садистской программы, ставшей несмываемым темным пятном на репутации "самой демократической страны в мире". Эта информация может пролить свет на обстоятельства смертей десятков арестантов в секретных тюрьмах ЦРУ, ведь только с 2002-го по 2005 год в застенках спецслужб США погибли более 100 заключенных, сообщал телеканал CNN.

Между тем, как выяснили правозащитники Amnesty International, именно Митчелл и Джессен поставили пытки подозреваемых на системную основу - по их научно обоснованному предложению заключенных запирали в сверхмалом пространстве, лишали сна и заливали дыхательные пути водой, имитируя утопление. В отдельных случаях теорию нужно было проверять на практике, и психологи лично участвовали в пытках.

Причем занимались этим не бескорыстно - каждый день их "мучительной работы" обходился американским налогоплательщикам в 1800 долларов США. Почуяв "запах больших денег", они быстро поставили жестокие методы выбивания показаний на коммерческие рельсы. В 2005 году Митчелл и Джессен создали собственную частную компанию-подрядчика, которая по заказам спецслужб США поставляла в секретные тюрьмы ЦРУ в Европе специально обученных специалистов по "правильному проведению допросов".

За такие услуги фирма получила от правительства США 81 миллион долларов в течение четырех лет. И только после обнародования шокирующих подробностей издевательств над людьми в 2009 году контракт с ней был разорван. Впрочем, сами Джеймс Митчелл и Джон Джессен утверждают, что являются патриотами США и лишь применяли свои знания и навыки для защиты национальных интересов Америки.

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