В ведомстве ООН по делам беженцев вскрыли коррупционную аферу

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) возник серьезный скандал. Стало известно о том, что сотрудники ведомства готовили за взятки для переселенцев в Европу из числа местных граждан фальшивые паспорта, медицинские заключения и другие документы. Об этом сообщает деловое издание Deutshe Wirtschafts Nachrichten.

Именно программа переселения людей из кризисных зон привлекла пристальное внимание в связи с разного рода нарушениями. По данным журнала Stern, ежегодно по линии Управления Верховного комиссара порядка 50-60 тысяч человек находят новую судьбу в благополучных странах. Германии согласилась принять 10200 лиц из этой категории. Вместе с тем, они должны процедуру получения вида на жительство.

Как отмечает издание, имеются доказательства коррупции в Кении, а также в столице Уганды Кампале. Сотрудники ООН продавали примерно за 2500 тысяч долларов право на участие в программе переселения, предназначенной для особо нуждающихся людей. За эти деньги подделывали документы, медицинские книжки, на завершающем этапе подменялись даже конкретные персоны, подлежащие выезду. Это стало возможным, потому что ранее к материалам на беженцев прикладывались только их фотографии и номер дела.

На запрос газеты Die Welt в Управлении по делам беженцев подтвердили, что действительно были зафиксированы нарушения в реализации программы переселенцев в Кении. За злоупотребления уволены пятеро сотрудников ведомства, в отношении которых полиция проводит следствие. Для избегания в будущем коррупционных афер введена практика использования биометрических данных при оформлении соискателей на выезд. Кроме того, на местах приняты профилактические меры, в том числе проведены семинары и обучающие курсы по выявлению коррупционеров, а информаторам в случае предоставления сведений по фактам коррупции гарантируется анонимность.