Вильфанд объяснил экстремально теплую погоду в России

Зима в этом году выдалась необычайно теплой, особенно на азиатской территории России. Удивлены даже синоптики.

"Это совершенно необычная ситуация, сплошные антициклоны, которые несут теплый воздух с Атлантики", - поделился своими мыслями и.о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что в прошлые зимы иногда теплый воздух прорывался вглубь континента. Но большую часть времени территория находилась во власти мощного сибирского антициклона со свойственными ему морозами. Сейчас же наблюдается абсолютно нехарактерная для января картина.

"В Западной Сибири и Красноярском крае температурные аномалии достигают 20 градусов. Это огромная величина, я даже не знаю, как комментировать", - цитирует Вильфанда РИА Новости. И в ближайшее время мало что изменится. "Там будет экстремально тепло", - подытожил метеоролог.