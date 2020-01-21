Владимир Путин предложил вкладывать деньги в родителей и детей

Сколько нас будет? От этого зависит будущее страны. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Маткапитал - уже на первенца

"Семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия", - пояснил президент. Поэтому первостепенная задача - увеличить суммарный коэффициент рождаемости к 2024 году до 1,7 против нынешних 1,5, сказал президент. Проще говоря, сейчас в среднем на одну женщину приходится 1,5 рожденных ребенка, и надо всеми силами сдвинуть эту ситуацию ближе к двум. Хотя, заметим, демографы говорят о необходимости формировать в обществе стремление иметь минимум трехдетную семью. Шанс, кстати, есть: недавние социологические опросы (см. рис. на стр. 5) показали, что хотя большинство россиян хотело бы иметь двух детей, но и ориентированных на трехдетность тоже немало - каждая четвертая, а то и третья семья.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ / ИРИНА НЕВИННАЯ

Но пока революционное решение предложено по материнскому капиталу, наиболее эффективной мере поддержки рождаемости, как говорят специалисты, и самой весомой помощи от государства, по мнению родителей: семья получит мощную поддержку уже при рождении первенца.

Как это работает

С 1 января 2020 года материнский капитал будет положен семье уже при рождении первого ребенка, а не второго (или последующего), как было до сих пор.

Сама программа маткапитала будет продлена еще минимум на шесть лет - до 2026 года (кстати, это уже не первая пролонгация, но по действующему законодательству право на материнские деньги должно было действовать только до 2021 года).

500 млрд рублей выделяет государство ежегодно на обеспечение "демографического пакета" мер материальной поддержки семей с детьми

Размер господдержки при рождении первого ребенка составит 466,6 тыс. руб. "Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка", - объяснил президент.

При рождении второго ребенка семьям, оформившим маткапитал на первого, доплатят еще 150 тыс. руб.

В итоге общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616,6 тыс. руб. Те семьи, где к началу 2020 года уже был один ребенок, при рождении второго получат полную сумму сразу.

После четырехлетнего перерыва возобновляется ежегодная индексация маткапитала: сумма будет увеличиваться в соответствии с инфляцией.

Вместе с ипотекой - больше миллиона

Не секрет, что большинство семей вкладывают маткапитал в жилье. В том числе гасят с его помощью жилищные кредиты. "Мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тыс. руб. ее ипотечного кредита. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 миллиона рублей", - сказал Владимир Путин, напомнив, что для многих регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома.

Как это работает

В сентябре прошлого года стартовала госпрограмма: банки стали принимать заявки от семей, уже взявших ипотечный кредит, на получение особой выплаты на погашение ипотеки.

Этот вид господдержки распространяется на ипотечных заемщиков, у которых родился (родится) третий (или последующий) ребенок с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.

Размер выплаты - до 450 тыс. рублей.

Оформляется выплата через банк, выдавший ипотечный кредит. Проще говоря, банк "списывает" заемщику часть долга, уменьшив его на эту сумму.

Еще одно пособие - до 7 лет

"Прямая угроза нашему будущему - это низкие доходы значительной части наших граждан", - констатировал президент. И уточнил, что, по разным оценкам, 70-80 процентов малообеспеченных семей - это именно семьи с детьми. Часто, даже если работают оба родителя, доходы такой семьи остаются очень скромными. Вот почему решено поддерживать такие семьи.

Уже сегодня в рамках национального проекта "Демография" работает комплекс мер, направленных на усиление материальной поддержки семей с детьми. Помимо маткапитала на федеральном уровне закреплено решение о выплате нескольких видов пособий.

НФОГРАФИКА "РГ" / АЛЕКСАНДР ЧИСТОВ / ИРИНА НЕВИННАЯ

Это ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, а также аналогичная ежемесячная выплата на второго ребенка (выплачивается за счет средств маткапитала). Кроме того, в регионах, где коэффициент рождаемости не превышал средний по стране, были введены дополнительные ежемесячные выплаты семьям, которые рожали третьего ребенка (или последующих детей).

Количество территорий, где так стимулируют трехдетность, увеличивается от года к году. В 2013 году, когда было введено это пособие, его начали выплачивать в 65 регионах, в 2014 году - в 66, в 2015-2016 годах - в 69, в 2017 году - в 67, в 2018 году - в 70.

В прошлом году ежемесячную выплату на третьего ребенка платили уже в 74 регионах. Причем в дотационных территориях выплачивать эти деньги регионам помогает федеральный бюджет. В этом году таких регионов будет уже 75, включая весь Урал, Сибирь и Дальний Восток. Кстати, для Дальнего Востока, где особенно напряженная ситуация с численностью населения, в прошлом году были приняты отдельные, дополнительные "бонусы". Это дополнительная единовременная выплата при рождении первого ребенка в размере двух прожиточных минимумов ребенка в регионе (в результате семья получает около 30 тыс. рублей), а также повышенный размер материнского капитала.

С нынешнего года детский "пакет" пособий решено расширить. "Пока дети не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребенком", - отметил Путин.

В результате, во-первых, изменятся условия ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка - эти деньги смогут получать больше семей. И, во-вторых, для наиболее нуждающихся семей государство продолжит выплаты до 7 лет ребенка включительно.

Как это работает

С 1 января 2020 года семьи с доходами менее 2 региональных прожиточных минимумов на человека смогут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей (до сих пор право на эти выплаты имели семьи с более низкими доходами - 1,5 прожиточных минимума).

Срок получения этой выплаты увеличен с 1,5 года ребенка до 3 лет. Размер выплаты равен величине прожиточного минимума ребенка в регионе проживания. В среднем по стране это примерно 11,5 тысячи рублей в месяц.

11,5 тысячи рублей на ребенка составит средний размер ежемесячной выплаты в семьях с доходами до 2 региональных прожиточных минимумов на одного человека

Наиболее нуждающиеся семьи с доходом ниже 1 регионального прожиточного минимума на человека с 1 января 2020 года смогут продолжать получать ежемесячную выплату в размере 0,5 прожиточного минимума ребенка в регионе - это в среднем 5,5 тысячи рублей в месяц на ребенка.

С 1 января 2021 года размер этой выплаты удвоится: он составит 1 прожиточный минимум на каждого ребенка - в среднем, по прогнозам, это будет 11,5 тысячи рублей в месяц.

Конкретно

Это поможет многим семьям

Юлия Соловьева, многодетная мама, вице-президент Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций"

- У меня трое детей - старший сын окончил школу, средняя дочка учится в пятом, а младшая - в первом классе. Я очень рада за семьи, в которых растут дети, в связи с новыми решениями. Очень важна и необходима инициатива насчет увеличения материнского капитала, выплат и за первого, и за второго ребенка. Это поможет многим молодым семьям. В том числе - решить и квартирный вопрос. Горячие завтраки и обеды в школе - это тоже очень нужная вещь. Мои дети, например, все ели в школьной столовой. Что им нравится - то уплетают моментально. Но далеко не все. Главное, на мой взгляд, - чтобы еда всегда была качественной и разнообразной, чтобы она не оставалась в тарелках и дети не ходили голодными. Еще один момент: это просто здорово, что теперь в "началке" все без исключения дети смогут есть бесплатно - малыши теперь будут в равных условиях. Потому что я знаю немало примеров, когда у льготников и у детей, за которых платят родители, были совершенно разные "столы". У одних, к примеру, только каша, у других, за соседним столом - полноценный обед. Разве это правильно? Кроме того, в некоторых регионах даже дети из многодетных семей сегодня не получают бесплатное питание. Им обязательно нужно подтвердить низкие доходы. Теперь такое будет невозможно.

Подготовила Ксения Колесникова

Точка зрения

Перепись поправит

Татьяна Бурцева, профессор кафедры статистики РТУ МИРЭА

- Идея сбережения и приумножения народа России закреплена как основной национальный приоритет. Но оперативно демографическую тенденцию предложенные меры не изменят. Для простого воспроизводства населения, без прироста численности, необходим суммарный коэффициент рождаемости 2,11-2,15. Рост детских пособий, маткапитал и льготная ипотека - это существенные меры поддержки. Но нужны и долгосрочные преференции, например, изменение пенсионного возраста для женщин, имеющих 2 или 3 детей, на 3-4 года, как это сделано в странах, имеющих такие же демографические проблемы. Оценка как перспектив, так и результатов возможных мер существует, есть методика мониторинга достижения национальных целей устойчивого развития, которая основывается во многом на данных переписей. В нашем случае цифровая перепись населения 2020 позволит скорректировать показатели нацпроектов, обеспечит рост качества национального планирования. На выполнение нацпроекта "Демография" выделено более 3 трлн рублей. При этом за 2016-2018 годы численность населения выросла в 25 регионах, а в 60 сократилась, ситуация не изменилась и в 2019 году. Устойчивый рост населения, что объяснимо, мы наблюдаем в столичных и экономически развитых территориях с высоким уровнем жизни, крупных агломерациях, прирастающих за счет миграции, активно развивающихся регионах Кавказа и Крыма, в национальных республиках с традиционно высоким уровнем рождаемости. В большинстве регионов, за исключением Москвы и Петербурга, зафиксирована миграционная убыль населения.

Демографы утверждают: надо стремиться, чтобы основной моделью российской семьи была семья с тремя детьми. Фото: REUTERS

Мнение

Нужен культ многодетности

Юрий Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

- Демография у нас проблема номер один, это очевидно. При этом по сути в послании речь шла не только о демографическом провале, в котором в силу ряда причин оказалась наша страна. Эта ситуация демографами прогнозировалась. Одновременно речь шла и о решении проблемы бедности, поскольку именно семьи с детьми у нас наиболее уязвимы.

Предложенные меры носят сугубо социальный характер. Об экономическом развитии, стимулировании предпринимательства, малого бизнеса, на мой взгляд, было сказано немного, уделено этому недостаточно внимания. Хотя именно экономический рост создает основу для материального благополучия людей.

Если вернуться к демографии и вопросу стимулирования рождаемости - спасти страну, по моему убеждению, можно лишь одним способом - у нас должен быть культ многодетной семьи. Ставку надо делать не на первого ребенка и даже не на второго, а на многодетные семьи. Приоритетные выплаты, другие меры поддержки должны быть введены на третьего, четвертого и последующих детей.

Тем более надо пестовать семьи, в которых растят еще больше детей. Вдумайтесь - у нас на всю страну всего шесть тысяч семей с 8 и более детьми. Для таких родителей просто необходимо начать выплачивать правительственные гранты, всячески их поддерживать. Это поднимет статус и престиж многодетной семьи. Вот к чему нам надо стремиться.

Проблемы многодетных семей не раз обсуждались в Кремле. Фото: РИА Новости

Еда для младшеклассников - всем поровну и бесплатно

"Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы - с первого по четвертый класс", - заявил президент. Он не скрыл, что предложение было дискуссионным. Кое-кто сомневался: как это так, бесплатный обед получит ребенок и из небогатой, и из состоятельной семьи. Такого, мол, даже в советское время не было.

Но достаточно послушать родителей, чтобы понять: расслоение на уровне тарелки, когда школьная еда ребенка из многодетной семьи (имеющей право на бесплатное питание) совсем не такая, как у его товарища (семья которого за еду доплачивает), - это недопустимо.

"Все должны чувствовать себя в равных условиях, не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут. Мне кажется, для нашего общества это чрезвычайно важно", - считает президент. Причем речь идет именно о горячем, полноценном, здоровом питании.

Как это работает

Деньги на организацию бесплатного питания выделят из трех источников: федерального, регионального, местного бюджетов.

Получат такую еду все дети с 1-го по 4-й класс вне зависимости от уровня доходов семьи.

Сразу во всех школах ввести такое питание не получится. Много где придется сначала подготовиться: оборудовать буфеты и столовые, наладить снабжение, позаботиться о рационе.

С сентября 2020 года горячей едой обеспечат детей в подготовленных школах, там, где уже есть условия.

Остальным поставлен жесткий срок: успеть до 1 сентября 2023 года.

Компетентно

Здоровье на тарелке

Александр Батурин, руководитель научного направления "Оптимальное питание" ФИЦ питания и биотехнологии

- Горячее питание для учеников начальной школы - это прекрасно. По нашим наблюдениям, сейчас до 40 процентов детей приходят в школу голодными, мы даже специальное исследование проводим, чтобы выяснить, как и почему это происходит. Где-то это могут быть семейные недочеты - например, мамы ради экономии времени утром могут дать ребенку по-быстрому сухие хлопья, им некогда готовить полноценный завтрак. Многие семьи живут очень небогато и кормят детей исходя из своих возможностей, это тоже распространенная ситуация. Но учеба - это серьезная нагрузка, и умственная, и физическая. А если ребенок не позавтракал, он вялый, ему не до учебы.

Важно правильно организовать питание. Например, в некоторых школах младшеклассники завтракают после первого урока, на перемене. При этом часть детей, которая нормально поели дома, еще не проголодались. С другой стороны, если нужно накормить сразу несколько классов - столы могут накрывать заранее, и пока дети придут, еда остывает, что тоже неправильно. Одним словом, тут надо все тщательно продумать.

Если ребенок не позавтракал, ему уже не до учебы

И конечно, обязательное условие: питание должно быть качественным, здоровым. Рацион должен содержать разумное соотношение белков, жиров и углеводов, еда не должна быть однообразной, содержать избыток сахара и соли. Конечно, обязательно надо давать детям овощи и фрукты.

Более того, обеспечив в школе здоровый рацион, мы в идеале должны приучить к такой еде детей и объяснить родителям, наско-лько важно питаться правильно. Так что тут важен еще и образовательный компонент.

Педиатров и нас, диетологов, очень беспокоит рост ожирения в стране. Причем толстеют не только мамы и папы, лишний вес, нарушение метаболизма, а затем и ожирение все чаще наблюдаются и у детей. Понятно, что это серьезно сказывается на их здоровье. На этот момент тоже надо обязательно обратить внимание, когда мы будем выполнять эту программу.

Интернет с музыкой

В школе детям должно быть комфортно и интересно учиться. А для этого, по словам президента, надо "не только строить школы, но и эффективно использовать всю образовательную и другую инфраструктуру, возможности современных технологий в интересах обучения детей".

Как это работает

Уже в 2021 году все школы должны получить доступ к высокоскоростному интернету.

В результате и учителя, и ученики смогут пользоваться передовыми образовательными программами, развивать способности в разных областях вне зависимости от того, в городской школе учится ребенок или в маленькой сельской.

Для детских школ искусств выделено более 8 миллиардов рублей на закупку музыкальных инструментов. Еще более 20 миллиардов рублей (по 4,2 миллиарда ежегодно) направлено на ремонт обветшавших помещений.

Учителей ждет прибавка

Еще одно нововведение - доплата классным руководителям.

"Современная школа - это современный учитель, его высокий статус и общественный престиж. К середине наступающего десятилетия национальная система профессионального роста должна охватить не менее половины педагогов страны", - отметил президент, подчеркнув, что "ближе всего к ученикам - их классные руководители".

838 тысяч учителей получат прибавку к зарплате за классное руководство

"Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям - не менее 5 тысяч рублей за счет федерального бюджета", - сказал президент.

Он подчеркнул, что все действующие региональные доплаты за классное руководство при этом должны быть сохранены.

Как это работает

Федеральная доплата учителям, выполняющим обязанности классного руководителя, вводится с 1 сентября 2020 года.

Размер выплаты - 5 тысяч рублей (при сохранении региональных выплат за классное руководство).

Точка зрения

Пять тысяч за класс

Татьяна Куприянова, зампредседателя Общероссийского профсоюза образования

- У нас практически каждый учитель - еще и классный руководитель, поэтому доплата в 5 тысяч рублей - это очень важно.

В прошлом году мы проводили всероссийский мониторинг: смотрели структуру зарплат, размеры ставок и окладов, выплаты за проверку тетрадей, заведование кабинетами и т.д. Что оказалось в итоге? В разных регионах классные руководители за свою работу получают от 22 рублей в месяц (только вдумайтесь!) до 6400 рублей. Поэтому очень важно продумать механизм, как эти 5 тысяч рублей будут выплачиваться. Очевидно, что средства должны поступать сверх того фонда оплаты труда, который складывается в каждой школе. Учителя больше всего боятся, что одновременно с новой федеральной доплатой региональные власти сразу сократят какие-то другие надбавки. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Еще один важный момент - ни в законе об образовании, ни в каком-то другом документе на федеральном уровне не прописано, какие обязанности должны быть у классного руководителя. Что он делает реально? Проводит огромную работу с родителями - находится с ними на связи в режиме 24/7. Ведет классные часы, внеурочные мероприятия, экскурсии и походы с детьми, обсуждает успеваемость каждого ребенка с учителями-предметниками, разрешает нередко возникающие в школе различные конфликты. И порой классным руководителям приходится заниматься совершенно непрофильной работой, которой их нагружают местные чиновники. Бесконечные бюрократические отчеты, обход квартир неуспевающих учеников и проблемных семей в вечерние часы - это и многое другое тоже вменяют в обязанность классному руководителю.

Поэтому вслед за единой федеральной выплатой необходимо утвердить единый перечень работ, которые может выполнять классный руководитель. В 2005 году министерство образования подготовило подобный приказ, но он, к сожалению, так и не был зарегистрирован в минюсте, и потому сейчас все эти вопросы по-прежнему регулируются только локальными нормативными актами на уровне школ. Мы очень надеемся, что для системы образования, так же как и для здравоохранения, будут разрабатываться на федеральном уровне требования к отраслевой системе оплаты труда - с гарантией фиксированной оплаты за установленную норму часов педагогической работы за одну ставку, с едиными перечнями компенсационных и стимулирующих выплат. И эту работу важно начать как можно раньше.

Подготовила Ксения Колесникова

Модернизация медицины

Президент отметил, что в стране увеличилась продолжительность жизни, а уровень младенческой смертности достиг исторического минимума, этот показатель у нас лучше, чем в некоторых европейских странах. Но цифры - цифрами, а свое здоровье "ближе к телу".

"То, что нам удалось сделать в сфере здравоохранения, показывает, что если мы ставим перед собой определенные цели, то способны добиваться результатов. Однако, повторю, о здравоохранении люди судят, конечно же, не по цифрам и не по показателям. Человека, который вынужден ехать за десятки километров в поликлинику, тратить целый день в очереди или неделями ждать приема у узкого специалиста, мало интересует, насколько выросла средняя продолжительность жизни в стране. Он думает о своей жизни, о своем здоровье, о том, как безо всяких препятствий получить качественную и своевременную медицинскую помощь", - сказал глава государства. Вот почему основные усилия сейчас направлены на первичное звено - поликлиники, ФАПы и амбулатории, где работают врачи, к которым мы обращаемся в первую очередь.

Врачей в первичном звене не хватает - по данным минздрава, дефицит уменьшился, но остается существенным - 24 тысячи специалистов. Не хватает и фельдшеров, и медсестер. Да и оснащение медучреждений нуждается в кардинальном улучшении.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / МИХАИЛ ШИПОВ / ИРИНА НЕВИННАЯ

Как это работает

С 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и оснастить современной техникой районные поликлиники и больницы, станции "Скорой помощи" - на это выделено 550 млрд рублей.

Регионы обязали найти жилье для врачей и фельдшеров в селах, поселках и малых городах.

Вопрос кадров - ключевой. Будет увеличено количество бюджетных мест в вузах, в первую очередь в регионах, где не хватает "врачей, педагогов, инженеров".

Изменится порядок приема в медицинские вузы: 70% бюджетных мест по специальности "лечебное дело" и 75% мест по направлению "педиатрия" станут целевыми. Молодые врачи, отучившиеся на таких местах бесплатно, должны будут работать в определенном месте.

Квоты на целевой прием должны сформировать регионы, они же обязаны предоставить выпускникам гарантию трудоустройства, чтобы молодые врачи приходили работать именно туда, где они нужны.

Изменится и порядок приема в ординатуру - послевузовское образование, получение узкой медицинской специальности. По дефицитным специальностям обучение будет на 100 процентов целевым. Преимущества при поступлении, как пояснили в Минздраве России, получат кандидаты, поработавшие в медицинских учреждениях, прежде всего в сельской местности и рабочих поселках. С одной стороны, это "закрепит" кадры в первичном звене, с другой - даст возможность врачам на местах расти профессионально.

С нынешнего года начнет внедряться новая система оплаты труда: врачам и среднему медицинскому персоналу должны увеличить фиксированную часть зарплаты. При этом выплаты компенсационных и стимулирующих надбавок оставят, а их формирование сделают прозрачным.

Количество целевых бюджетных мест в медицинских вузах увеличат. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Лекарства - это не канцтовары

Дефицита лекарств в регионах не должно быть, поставил задачу президент: "Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались сорванными, и некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров: не беда, объявим новые конкурсы. А люди оставались без жизненно необходимых лекарств".

Резко высказался он и по поводу обеспечения тяжелобольных детей незарегистрированными препаратами.

550 млрд рублей выделено на модернизацию первичного звена медицинской помощи - поликлиник, ФАПов, районных больниц, станций "Скорой помощи"

"Уже приняты законодательные решения, которые позволят официально и централизованно ввозить в Россию отдельные специальные препараты, которые пока не имеют официального разрешения", - напомнил президент.

Путин сформулировал ближайшую задачу по этому вопросу: "Я прошу правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, особенно родители больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно достать".

Как это работает

Создается единый сквозной реестр получателей препаратов, которые льготники получают бесплатно или со скидкой.

Будет усилен контроль за качеством лекарств: не только на фармпредприятиях, но и на всех этапах обращения (этому будет способствовать введение маркировки).

Федеральные субвенции на закупку препаратов отправлены в регионы еще в декабре.

Минздрав начал контролировать организацию закупок лекарств в регионах с самого начала года, особенно пристально следят за теми территориями, которые допустили сбои в поставках препаратов в прошлом году, об этом сообщили в министерстве.

Точка зрения

Врачи нужны сегодня

Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба ОНФ

- Увеличение целевого набора в медицинские вузы - это одно из направлений улучшения кадровой ситуации. У нас нередко возникаю ситуации, когда вроде бы созданы все условия в медицинском учреждении в регионе: и зарплату обещают высокую, и даже квартиры служебные стоят. А все равно, выпускники работать туда не идут. Потому что интересно жить и работать в Москве, Санкт-Петербурге, областных центрах, одним словом, в крупном городе. Так было всегда - эта проблема существовала и в советское время, и решалась она распределением молодых врачей. Поэтому я считаю, что и сейчас в дополнение к целевому набору должно быть еще и распределение выпускников, которые отучились на бесплатной основе за счет государства. Целевой набор даст положительный эффект, но это будет не ранее чем через шесть лет. А катастрофа у нас с кадрами сегодня, и врачи нам нужны сегодня. Распределение выпускников, обучавшихся за государственный счет, одновременно с решением их социальных вопросов, предоставлением им социальных гарантий нужно начинать уже с этого года, пересмотрев учебную программу. А затем, когда полностью заработает целевой набор, постепенно можно будет отказываться от распределения. К сожалению, наши неоднократные предложения на эту тему - вернуть распределение при условии создания социальных гарантий - пока не могут найти решение.

Болевая точка

Доступная таблетка

Решение об упрощении процедуры ввоза незарегистрированных в стране лекарств, о котором говорил в Послании Федеральному Собранию президент, - это лишь первый шаг из того, что нужно сделать для обеспечения доступности лекарств, считает учредитель фонда помощи хосписам "Вера", идеолог проекта ОНФ "Регион заботы" Нюта Федермессер.

Ввоз лекарств - это лишь первый шаг

- Принятое через постановление правительства экстренное решение о ввозе незарегистрированных лекарств и выделении на это средств из резервного фонда - это очень важно, но это - тушение пожара. Чтобы эта проблема была решена системно, предстоит много сделать. Прежде всего нужна ускоренная регистрация препаратов, для этого необходимо вносить изменения в федеральный закон об обращении лекарств и в федеральный закон о наркотических средствах и психотропных веществах. При подобном жестком поручении президента это вопрос нескольких месяцев. А дальше речь идет об обучении врачей. Они сегодня мало знакомы с тем, как использовать, назначать эти лекарства, как их титровать, то есть определять дозировку. Этот пробел необходимо ликвидировать.

Не менее важно также упростить механизм получения лекарств. После того как появилось постановление правительства, препараты ввозятся по спискам, поименно. В эти списки очень трудно попасть - особенно сложно выполнить все формальности тем семьям, которые со своими тяжелобольными детьми живут вдали от крупных городов. У них зачастую нет поблизости невролога, они не могут собрать врачебную комиссию, которая подтвердит, что ребенку необходимо именно это лекарство. У них нет таких возможностей, какие есть у семей, живущих в Москве или в Питере. Эти люди могут остаться вообще без препарата.

Мамы, которые покупают эти препараты на черном рынке потому, что это быстро, пренебрегают рисками, даже зная, что нарушают закон. Для них скорость важнее, ведь у них на руках - умирающий ребенок. Поэтому важно, что в Послании прозвучала отсылка к конкретным случаям. Мы эти конкретные случаи знаем - это и Елена Боголюбова, и Катя Кононова. Проблема эта не может быть решена только минздравом. Здесь и МВД, и таможня, и минюст. В Послании прозвучал четкий вопрос: как это может быть, как такую ситуацию можно было допустить и до сих пор не исправить. По сути, это обозначение вектора для работы законодателей и тех органов исполнительной власти, которые являются адресатами Послания.