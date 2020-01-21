Владимир Путин встретился в Доме правительства с новым составом кабинета министров и поздравил всех с высокими назначениями, пожелав успехов в работе. Президент назвал состав правительства Михаила Мишустина сбалансированным, а важнейшей задачей назвал повышение благосостояния граждан.

Глава государства отметил заслуги предыдущего состава правительства: оно много сделало, чтобы создать базу для дальнейшего развития. Прежде всего созданы очень хорошие макроэкономические условия. "Без этого невозможно развивать экономику вообще, а значит, не будет никакого результата и в социальной сфере", - подчеркнул Путин.

"Все, что добыто непосильным трудом, скажем так, с небольшой иронией, но тем не менее это правда, должно быть хорошо использовано и на будущее для достижения общенациональных целей и для эффективного использования тех инструментов, которые созданы. Имею в виду национальные проекты", - заявил Путин.

Предыдущее правительство очень много над этим работало и это дееспособные инструменты и достойные цели, считает он. "У вас есть все, чтобы они были достигнуты во благо интересов страны и нашего народа", - обратился он к новому кабмину. Важнейшей задачей президент назвал повышение благосостояния граждан и укрепление государственности и позиций России в мире. "Все это абсолютно достижимые цели", - убежден он.

Главная задача кабмина - повысить благосостояние граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил главу государства за доверие его команде. "Мы все хорошо осознаем, что задачи, стоящие перед нами, непростые, приложим все усилия, чтобы их выполнить". Сразу после встречи с президентом он решил провести заседание правительства, чтобы обсудить меры по реализации Послания Федеральному Собранию. "Надеемся, что оправдаем и ваши ожидания, и ожидания наших людей", - заключил он.

Владимир Путин уверен, что министрам правительства Михаила Мишустина удастся выйти "на самые высокие и самые достойные показатели". "В вашем успехе заинтересованы не только вы, не только мы, кто здесь сейчас находится, в этом зале, - вся страна в этом заинтересована", - добавил он.

"Правительство у нас получилось очень сбалансированным, у нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление", - отметил глава государства.

У председателя правительства вместо 10 заместителей станет 9, в том числе один первый. Эту позицию занял Андрей Белоусов, который последние годы работал помощником президента по экономическим вопросам.

Татьяна Голикова, Юрий Борисов и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сохранили статусы вице-премьеров. Новыми зампредами стали Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук.

Дмитрий Григоренко в статусе вице-премьера будет руководить аппаратом правительства. А бывший глава аппарата Константин Чуйченко назначен главой минюста.

Если говорить о министрах, то практически все руководители силового блока правительства сохранили свои посты, а вот социальный блок - полностью обновлен. Всего свои посты в новом составе сохранили 12 министров прежнего правительства.

Министрами остаются Сергей Шойгу (минобороны), Сергей Лавров (МИД), Владимир Колокольцев (МВД), Евгений Зиничев (МЧС), Денис Мантуров (минпромторг), Александр Новак (минэнерго), Дмитрий Патрушев (минсельхоз), Евгений Дитрих (минтранс). Дмитрий Кобылкин по-прежнему будет руководить минприроды, Владимир Якушев - минстроем, Александр Козлов - министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Антон Силуанов остался министром финансов, но ушел с позиции первого вице-премьера.

При этом появилось много новых лиц. В России новые министры культуры (Ольга Любимова), спорта (Олег Матыцин), труда и социальной защиты (Антон Котяков), науки и высшего образования (Валерий Фальков), просвещения (Сергей Кравцов). Главой минздрава вместо Вероники Скворцовой назначен Михаил Мурашко, который возглавлял Росздравнадзор. Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Максут Шадаев.

Министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции переходят в минэкономразвития, которое возглавил экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.

Кто вошел в новый состав кабинета министров России

Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации

Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства

Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе

Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства

Юрий Борисов, заместитель председателя правительства

Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства

Алексей Оверчук, заместитель председателя правительства

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел

Евгений Зиничев, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Сергей Лавров, министр иностранных дел

Сергей Шойгу, министр обороны

Константин Чуйченко, министр юстиции

Михаил Мурашко, министр здравоохранения

Ольга Любимова, министр культуры

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования

Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли

Сергей Кравцов, министр просвещения

Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства

Олег Матыцин, министр спорта

Владимир Якушев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Евгений Дитрих, министр транспорта

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты

Антон Силуанов, министр финансов

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Максим Решетников, министр экономического развития

Александр Новак, министр энергетики