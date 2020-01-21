Новости

Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства 22:56
В США зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом 22:54
Строительный комплекс Москвы возглавил Андрей Бочкарев 22:32
Департамент строительства Москвы возглавил Рафик Загрутдинов 22:29
Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности 22:21
Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в "Сочи" 21:59
Приравнивание СССР к нацистской Германии могут запретить 21:57
Президент ФПА назвал главу Минюста сильной фигурой в системе госвласти 21:51
ЦБ предписал банкам упростить содержание ипотечных договоров 21:49
Александр Емельяненко арестован за пьяный дебош в Анапе 21:36
Трутнев сохранил пост вице-премьера и полпреда президента на Дальнем Востоке 21:23
Якушев назначен министром строительства и ЖКХ 21:08
Для чего в СГ формируют стандарты обработки космической информации 21:05
Ананидзе может продолжить карьеру в АЕКе или "Анортосисе" 20:58
Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Максут Шадаев 20:52
Козлов сохранил пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики 20:49
Патрушев сохранил пост министра сельского хозяйства 20:45
Евгений Дитрих сохранил пост министра транспорта РФ 20:45
Новым главой Минэкономразвития стал Максим Решетников 20:44
Владимир Колокольцев сохранил пост главы МВД РФ 20:42
Антон Котяков назначен министром труда и социальной защиты 20:39
Путин назначил Григоренко вице-премьером - главой аппарата правительства 20:34
Мантуров сохранил пост министра промышленности и торговли РФ 20:34
Министром юстиции РФ назначен Константин Чуйченко 20:30
Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования РФ 20:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
21.01.2020 22:25
Рубрика: Власть

Миссия выполнима

Владимир Путин утвердил представленных Михаилом Мишустиным членов правительства
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Неделя № 12(8066)
Владимир Путин встретился в Доме правительства с новым составом кабинета министров и поздравил всех с высокими назначениями, пожелав успехов в работе. Президент назвал состав правительства Михаила Мишустина сбалансированным, а важнейшей задачей назвал повышение благосостояния граждан.
Владимир Путин уже дал Михаилу Мишустину ряд поручений. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС Владимир Путин уже дал Михаилу Мишустину ряд поручений. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Владимир Путин уже дал Михаилу Мишустину ряд поручений. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Глава государства отметил заслуги предыдущего состава правительства: оно много сделало, чтобы создать базу для дальнейшего развития. Прежде всего созданы очень хорошие макроэкономические условия. "Без этого невозможно развивать экономику вообще, а значит, не будет никакого результата и в социальной сфере", - подчеркнул Путин.

Фото: Сергей Куксин
Госдума может начать рассматривать поправки в Конституцию 23 января

"Все, что добыто непосильным трудом, скажем так, с небольшой иронией, но тем не менее это правда, должно быть хорошо использовано и на будущее для достижения общенациональных целей и для эффективного использования тех инструментов, которые созданы. Имею в виду национальные проекты", - заявил Путин.

Предыдущее правительство очень много над этим работало и это дееспособные инструменты и достойные цели, считает он. "У вас есть все, чтобы они были достигнуты во благо интересов страны и нашего народа", - обратился он к новому кабмину. Важнейшей задачей президент назвал повышение благосостояния граждан и укрепление государственности и позиций России в мире. "Все это абсолютно достижимые цели", - убежден он.

Главная задача кабмина - повысить благосостояние граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил главу государства за доверие его команде. "Мы все хорошо осознаем, что задачи, стоящие перед нами, непростые, приложим все усилия, чтобы их выполнить". Сразу после встречи с президентом он решил провести заседание правительства, чтобы обсудить меры по реализации Послания Федеральному Собранию. "Надеемся, что оправдаем и ваши ожидания, и ожидания наших людей", - заключил он.

Владимир Путин уверен, что министрам правительства Михаила Мишустина удастся выйти "на самые высокие и самые достойные показатели". "В вашем успехе заинтересованы не только вы, не только мы, кто здесь сейчас находится, в этом зале, - вся страна в этом заинтересована", - добавил он.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Мишустин во вторник подпишет распоряжение о ресурсном обеспечении Послания

"Правительство у нас получилось очень сбалансированным, у нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление", - отметил глава государства.

У председателя правительства вместо 10 заместителей станет 9, в том числе один первый. Эту позицию занял Андрей Белоусов, который последние годы работал помощником президента по экономическим вопросам.

Татьяна Голикова, Юрий Борисов и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сохранили статусы вице-премьеров. Новыми зампредами стали Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук.

Дмитрий Григоренко в статусе вице-премьера будет руководить аппаратом правительства. А бывший глава аппарата Константин Чуйченко назначен главой минюста.

Если говорить о министрах, то практически все руководители силового блока правительства сохранили свои посты, а вот социальный блок - полностью обновлен. Всего свои посты в новом составе сохранили 12 министров прежнего правительства.

Фото: youtube.com
Мишустин провел первое заседание кабинета министров

Министрами остаются Сергей Шойгу (минобороны), Сергей Лавров (МИД), Владимир Колокольцев (МВД), Евгений Зиничев (МЧС), Денис Мантуров (минпромторг), Александр Новак (минэнерго), Дмитрий Патрушев (минсельхоз), Евгений Дитрих (минтранс). Дмитрий Кобылкин по-прежнему будет руководить минприроды, Владимир Якушев - минстроем, Александр Козлов - министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Антон Силуанов остался министром финансов, но ушел с позиции первого вице-премьера.

При этом появилось много новых лиц. В России новые министры культуры (Ольга Любимова), спорта (Олег Матыцин), труда и социальной защиты (Антон Котяков), науки и высшего образования (Валерий Фальков), просвещения (Сергей Кравцов). Главой минздрава вместо Вероники Скворцовой назначен Михаил Мурашко, который возглавлял Росздравнадзор. Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Максут Шадаев.

Министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции переходят в минэкономразвития, которое возглавил экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.

Кто вошел в новый состав кабинета министров России

Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации

Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства

Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе

Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства

Юрий Борисов, заместитель председателя правительства

Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства

Алексей Оверчук, заместитель председателя правительства

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел

Евгений Зиничев, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Сергей Лавров, министр иностранных дел

Сергей Шойгу, министр обороны

Константин Чуйченко, министр юстиции

Михаил Мурашко, министр здравоохранения

Ольга Любимова, министр культуры

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования

Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли

Сергей Кравцов, министр просвещения

Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства

Олег Матыцин, министр спорта

Владимир Якушев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Евгений Дитрих, министр транспорта

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты

Антон Силуанов, министр финансов

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Максим Решетников, министр экономического развития

Александр Новак, министр энергетики

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Госуправление Формирование нового правительства России

Главное сегодня

Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства
Формирование нового правительства России
Захарова: Премьер-министр Польши убил в себе человека
Ростуризм разъяснил степень опасности поездок в Китай
Первым гиперзвуковым "Цирконом" вооружат один из фрегатов
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы будет готов в марте