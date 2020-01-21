Владимир Путин встретился с Юрием Чайкой и Игорем Красновым

Во вторник президент встретился с покидающим свой пост Генпрокурором Юрием Чайкой и кандидатом на пост Генпрокурора, замглавы Следственного комитета Игорем Красновым. Глава государства поставил перед ними новые задачи.

Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности в связи с переходом на другую работу и внес в Совфед кандидатуру Краснова. Чайка получил от главы государства предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

"Там еще очень много вопросов в социальной сфере - это выше, чем в среднем по стране, уровень безработицы, коррупционные проявления, к сожалению, имеют место быть, что напрямую влияет на уровень жизни и доходов граждан", - перечислил Путин проблемы региона. "Там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас. Уверен, у вас получится", - заметил президент.

Юрий Чайка поблагодарил за предложение поработать на новом участке. Прокуратура превратилась в мощный правозащитный орган, стоящий на страже Конституции, закона, интересов государства и общества, прав граждан, очень высок ее авторитет на международной арене, сказал он. "Мы честно и эффективно выполняли свой профессиональный долг", - оценил Чайка.

Прокуратура как раз и призвана работать над тем, чтобы единообразно понимались и применялись все законы РФ на всей территории нашей страны

Но почти 14 лет работы во главе прокуратуры - "это много, можно и засидеться", заметил покидающий свой пост Генпрокурор. "Поэтому я убежден, что все те задачи, которые вы ставите на новом месте работы, будут реализованы, - заявил он. - Я думаю, что все национальные проекты будут реализованы на территории Северо-Кавказского округа, уровень жизни граждан мы поднимем, в целом мы, конечно, не ослабим работу по вопросам борьбы с преступностью, прежде всего с ее такими проявлениями, как терроризм, экстремизм, в целом декриминализация общества". "Я уже продумал эти вещи. Думаю, что должно получиться, потому что другого результата не может быть. Результат работы должен быть только позитивный. Спасибо еще раз за доверие", - заключил Чайка.

Президент рассчитывает, что уже в среду Совет Федерации поддержит кандидатуру Краснова на должность Генпрокурора. Он отметил позитивные итоги работы ведомства под руководством Чайки: "Очень многое сделано для укрепления законности в России, очень многое сделано для того, чтобы не только граждане почувствовали, но и государство стало крепче, имею в виду единство применения законов РФ на всей территории России, что чрезвычайно важно". "Мы знаем, как сложно это было в начале 2000-х", - добавил глава государства. Отметил Путин и заслуги Чайки в том, чтобы настроить прокуратуру для работы в направлении надзора за соблюдением законодательства в социальной сфере, в борьбе с коррупцией. "Прошу вас сохранить эту тенденцию", - сказал он Краснову. Президент напомнил, что внес законопроект, предложив в том числе сделать прокуратуру еще более централизованной - для этого ведомства это оправдано. "Прокуратура как раз и призвана работать над тем, чтобы единообразно понимались и применялись все законы РФ на всей территории нашей страны. Абсолютно убежден, что это пойдет на пользу гражданам. Не должно быть никакого местничества здесь. Прокуратура изначально и создавалась как орган, который должен по всей стране работать над единообразным применением законов", - подчеркнул он.

Совфед

Права под надзором

В среду Совет Федерации на своем первом пленарном заседании весенней сессии рассмотрит вопрос об отставке Генерального прокурора РФ Юрия Чайки и назначении на этот пост нынешнего замглавы Следственного комитета Игоря Краснова.

Накануне профильные комитеты Совфеда единогласно рекомендовали палате одобрить эти кадровые изменения.

По словам главы Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, соответствующие представления от президента РФ поступили, документы соответствуют требованиям закона.

Юрий Чайка, добавил он, "поднял работу Генпрокуратуры на новую высоту". По словам Клишаса, сенаторы благодарят Генпрокурора за "огромный вклад в укрепление законности". Он также отметил, что ведомство всегда эффективно взаимодействовало с парламентом.

Представляя коллегам Игоря Краснова, Клишас отметил его принципиальную позицию по многим важным вопросам. Затем кандидат ответил на вопросы сенаторов. По его мнению, система разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генпрокуратурой и Следственным комитетом России работает эффективно, у обоих ведомств достаточно полномочий для решения своих задач, расширять полномочия прокуроров не требуется.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Игоря Краснова в случае его назначения на пост Генпрокурора обратить внимание на соблюдение законности в местах лишения свободы.

Отвечая на вопрос главы Общественной палаты РФ Лидии Михеевой, Краснов высказался за расширение диалога с гражданами, заявил о готовности взаимодействовать с адвокатским сообществом. "Основной принцип прокуратуры - защита прав граждан и законов, которые действуют на территории РФ. Органы и учреждения прокуратуры должны быть прозрачны, чтобы человек видел, что его обращения рассмотрены неформально, а в случае выявления нарушений восстанавливается законность", - сказал он.

Члены обоих профильных комитетов единогласно рекомендовали палате утвердить Игоря Краснова в должности Генерального прокурора РФ. Сегодня на пленарном заседании сенаторы рассмотрят вопросы об освобождении Юрия Чайки с должности Генерального прокурора РФ и назначении Игоря Краснова на этот пост. Оба, по словам Клишаса, примут участие в заседании. По словам главы Комитета СФ по Регламенту Вячеслава Тимченко, Юрий Чайка может получить награду от сенаторов. "Предлагается ходатайствовать о награждении Почетной грамотой по квоте председателя Совета Федерации Генерального прокурора, пока еще Генерального прокурора, Чайки Юрия Яковлевича", - сказал он во вторник.

Подготовила Галина Мисливская