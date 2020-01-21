Владимир Путин встретился с Юрием Чайкой и Игорем Красновым

Новости

Минздрав возглавил Михаил Мурашко 20:18
Оверчук, Абраменко и Чернышенко назначены вице-премьерами РФ 20:18
Марат Хуснуллин назначен заместителем председателя правительства 20:15
Голикова и Борисов сохранили посты вице-премьеров 20:10
Под Тольятти собаки загрызли на базе отдыха оленя и двух страусов 20:05
Министерство по делам Северного Кавказа будет упразднено 20:04
Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти 19:58
ФАС заинтересовалась возмутившим челябинцев новогодним шоу 19:50
В фитнес-клубе Сыктывкара умер заслуженный спасатель России 19:39
Кокорин сделал хет-трик в первом контрольном матче "Зенита" 19:00
На Урале завели дело после появления видео с избиением школьника 18:50
Январский ледоход в Ярославле сняли на видео 18:38
В Поморье на 30 процентов снизят стоимость авиаперелетов по области 18:38
Самолет Краснодар- Нижний Новгород совершил экстренную посадку 18:33
Проект белорусской документалистки примет участие в Берлинском кинофестивале 18:31
Пойманная с кокаином в белье Бочкарева прокомментировала приговор суда 18:20
Ветераны смогут три дня ездить в петербургском транспорте бесплатно 18:17
В Воронеже сыграют Моцарта на стеклянной арфе 18:12
Россия пригласила Сингапур на ПМЭФ-2020 18:08
"Отлично выглядит". Mitsubishi рассказала о новом Outlander 18:03
Житель Архангельска продает яйцо динозавра за 770 тысяч рублей 17:46
В Сочи украинский таксист умер на дороге от остановки сердца 17:46
Из-за паводка по улицам Тихвина стали плавать утки 17:45
КНДР озвучила последний ультиматум Сеулу по Кымгансану 17:42
В Армении найден 1900-летний водовод и неизвестный дворец 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
21.01.2020 19:30
Рубрика: Власть

Укрепить Кавказ и защитить закон

Владимир Путин встретился с Юрием Чайкой и Игорем Красновым
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8065)
Во вторник президент встретился с покидающим свой пост Генпрокурором Юрием Чайкой и кандидатом на пост Генпрокурора, замглавы Следственного комитета Игорем Красновым. Глава государства поставил перед ними новые задачи.
Президент в ходе встречи с Юрием Чайкой и Игорем Красновым высказал убеждение, что централизация прокурорского ведомства пойдет на пользу гражданам. Фото: РИА Новости Президент в ходе встречи с Юрием Чайкой и Игорем Красновым высказал убеждение, что централизация прокурорского ведомства пойдет на пользу гражданам. Фото: РИА Новости
Президент в ходе встречи с Юрием Чайкой и Игорем Красновым высказал убеждение, что централизация прокурорского ведомства пойдет на пользу гражданам. Фото: РИА Новости

Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности в связи с переходом на другую работу и внес в Совфед кандидатуру Краснова. Чайка получил от главы государства предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Комитеты Совфеда поддержали отставку Юрия Чайки

"Там еще очень много вопросов в социальной сфере - это выше, чем в среднем по стране, уровень безработицы, коррупционные проявления, к сожалению, имеют место быть, что напрямую влияет на уровень жизни и доходов граждан", - перечислил Путин проблемы региона. "Там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас. Уверен, у вас получится", - заметил президент.

Юрий Чайка поблагодарил за предложение поработать на новом участке. Прокуратура превратилась в мощный правозащитный орган, стоящий на страже Конституции, закона, интересов государства и общества, прав граждан, очень высок ее авторитет на международной арене, сказал он. "Мы честно и эффективно выполняли свой профессиональный долг", - оценил Чайка.

Прокуратура как раз и призвана работать над тем, чтобы единообразно понимались и применялись все законы РФ на всей территории нашей страны

Но почти 14 лет работы во главе прокуратуры - "это много, можно и засидеться", заметил покидающий свой пост Генпрокурор. "Поэтому я убежден, что все те задачи, которые вы ставите на новом месте работы, будут реализованы, - заявил он. - Я думаю, что все национальные проекты будут реализованы на территории Северо-Кавказского округа, уровень жизни граждан мы поднимем, в целом мы, конечно, не ослабим работу по вопросам борьбы с преступностью, прежде всего с ее такими проявлениями, как терроризм, экстремизм, в целом декриминализация общества". "Я уже продумал эти вещи. Думаю, что должно получиться, потому что другого результата не может быть. Результат работы должен быть только позитивный. Спасибо еще раз за доверие", - заключил Чайка.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Клишас: Чайка на новом посту сможет продвинуть нацпроекты

Президент рассчитывает, что уже в среду Совет Федерации поддержит кандидатуру Краснова на должность Генпрокурора. Он отметил позитивные итоги работы ведомства под руководством Чайки: "Очень многое сделано для укрепления законности в России, очень многое сделано для того, чтобы не только граждане почувствовали, но и государство стало крепче, имею в виду единство применения законов РФ на всей территории России, что чрезвычайно важно". "Мы знаем, как сложно это было в начале 2000-х", - добавил глава государства. Отметил Путин и заслуги Чайки в том, чтобы настроить прокуратуру для работы в направлении надзора за соблюдением законодательства в социальной сфере, в борьбе с коррупцией. "Прошу вас сохранить эту тенденцию", - сказал он Краснову. Президент напомнил, что внес законопроект, предложив в том числе сделать прокуратуру еще более централизованной - для этого ведомства это оправдано. "Прокуратура как раз и призвана работать над тем, чтобы единообразно понимались и применялись все законы РФ на всей территории нашей страны. Абсолютно убежден, что это пойдет на пользу гражданам. Не должно быть никакого местничества здесь. Прокуратура изначально и создавалась как орган, который должен по всей стране работать над единообразным применением законов", - подчеркнул он.

Совфед

Права под надзором

В среду Совет Федерации на своем первом пленарном заседании весенней сессии рассмотрит вопрос об отставке Генерального прокурора РФ Юрия Чайки и назначении на этот пост нынешнего замглавы Следственного комитета Игоря Краснова.

Накануне профильные комитеты Совфеда единогласно рекомендовали палате одобрить эти кадровые изменения.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Краснов не видит необходимости в расширении полномочий прокуроров

По словам главы Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, соответствующие представления от президента РФ поступили, документы соответствуют требованиям закона.

Юрий Чайка, добавил он, "поднял работу Генпрокуратуры на новую высоту". По словам Клишаса, сенаторы благодарят Генпрокурора за "огромный вклад в укрепление законности". Он также отметил, что ведомство всегда эффективно взаимодействовало с парламентом.

Представляя коллегам Игоря Краснова, Клишас отметил его принципиальную позицию по многим важным вопросам. Затем кандидат ответил на вопросы сенаторов. По его мнению, система разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генпрокуратурой и Следственным комитетом России работает эффективно, у обоих ведомств достаточно полномочий для решения своих задач, расширять полномочия прокуроров не требуется.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Игоря Краснова в случае его назначения на пост Генпрокурора обратить внимание на соблюдение законности в местах лишения свободы.

Фото: Пресс-служба СК РФ / ТАСС
Комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Краснова на пост генпрокурора

Отвечая на вопрос главы Общественной палаты РФ Лидии Михеевой, Краснов высказался за расширение диалога с гражданами, заявил о готовности взаимодействовать с адвокатским сообществом. "Основной принцип прокуратуры - защита прав граждан и законов, которые действуют на территории РФ. Органы и учреждения прокуратуры должны быть прозрачны, чтобы человек видел, что его обращения рассмотрены неформально, а в случае выявления нарушений восстанавливается законность", - сказал он.

Члены обоих профильных комитетов единогласно рекомендовали палате утвердить Игоря Краснова в должности Генерального прокурора РФ. Сегодня на пленарном заседании сенаторы рассмотрят вопросы об освобождении Юрия Чайки с должности Генерального прокурора РФ и назначении Игоря Краснова на этот пост. Оба, по словам Клишаса, примут участие в заседании. По словам главы Комитета СФ по Регламенту Вячеслава Тимченко, Юрий Чайка может получить награду от сенаторов. "Предлагается ходатайствовать о награждении Почетной грамотой по квоте председателя Совета Федерации Генерального прокурора, пока еще Генерального прокурора, Чайки Юрия Яковлевича", - сказал он во вторник.

Подготовила Галина Мисливская

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Госуправление Правительство Генпрокуратура Правительство Следственный комитет Законодательная власть Совет Федерации Формирование нового правительства России

Главное сегодня

МО отозвало иск к замглавы Генштаба, проходящему по делу "Воентелекома"
Песков рассказал о первой встрече Путина и Джонсона
Из аптек изымают некачественное лекарство против боли и спазмов
В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда
Роспотребнадзор усилил контроль на границе Приморья из-за коронавируса
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы будет готов в марте