Власти Мексики задержали одного из лидеров Северо-восточного картеля

В Мексике задержан лидер региональной ячейки Северо-восточного картеля в штате Нуэво-Леон на севере страны 38-летний Родольфо "Н" по кличке "Мостро" или "Эль Помо". Также под стражу взята его ближайшая сообщница.

Как сообщает Excelsior, властям удалось избежать боевого столкновения благодаря разведывательной работе.

Эль Помо обвиняется в похищениях, убийствах и торговле наркотиками. В начале января картель Северо-востока был причастен к нападению на автомобиль американских туристов, жертвой которого стал ребенок.