В Армении найден 1900-летний водовод и неизвестный дворец

Arminfo: Археологи обнаружили в Армении древнюю систему водоснабжения с почти двухтысячелетней историей https://t.co/9iYBFDBpOz — ArmInfo (@ArmInfo_news) January 15, 2020

В Армении недалеко от древнего монастыря Хор-Вирап археологи обнаружили остатки акведука для подачи воды в древний город Арташат. Каменная кладка и фундамент, как сообщает Arm Info, датируется первым столетием нашей эры (114-117 годами).

По словам академика Павла Аветисяна, исследование акведука позволит получить новое представление о системе водоснабжения одной из столиц Великой Армении.

Кроме водовода археологам предстоит изучить крупный дворцовый комплекс, найденный в районе холма №13.

Геомагнитные исследования показали, что под землей находится фундамент и фрагменты ранее неизвестных зданий. Однако, прежде чем приступить к раскопкам, ученым предстоит договориться с владельцами земельного участка, на котором располагается историческая постройка.

Справка "РГ"

В 176 году до нашей эры царь Арташес I основал в Араратской долине город под названием "радость Арташеса".

На протяжении ста лет город был столицей Великой Армении. Римляне считали Арташат армянским Карфагеном, что не помешало им в 66 году нашей эры его разрушить.

В дальнейшем город неоднократно штурмовали войска Византии и Парфии, и постепенно Арташат обезлюдел.

В 642 году на месте некогда цветущего города был основан христианский монастырь Хор Вирап. В сохранившейся до наших дней часовне расположен вход в подземную тюрьму, где был заточен проповедник Григорий Просветитель.