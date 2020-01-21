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21.01.2020 17:40
Рубрика: Культура
Проект: Наука

В Армении найден 1900-летний водовод и неизвестный дворец

Текст: Николай Грищенко

В Армении недалеко от древнего монастыря Хор-Вирап археологи обнаружили остатки акведука для подачи воды в древний город Арташат. Каменная кладка и фундамент, как сообщает Arm Info, датируется первым столетием нашей эры (114-117 годами).

Фото: YouTube
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По словам академика Павла Аветисяна, исследование акведука позволит получить новое представление о системе водоснабжения одной из столиц Великой Армении.

Кроме водовода археологам предстоит изучить крупный дворцовый комплекс, найденный в районе холма №13.

Геомагнитные исследования показали, что под землей находится фундамент и фрагменты ранее неизвестных зданий. Однако, прежде чем приступить к раскопкам, ученым предстоит договориться с владельцами земельного участка, на котором располагается историческая постройка.

Справка "РГ"

В 176 году до нашей эры царь Арташес I основал в Араратской долине город под названием "радость Арташеса".

Фото: Pascal Druelle / INRAP
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На протяжении ста лет город был столицей Великой Армении. Римляне считали Арташат армянским Карфагеном, что не помешало им в 66 году нашей эры его разрушить.

В дальнейшем город неоднократно штурмовали войска Византии и Парфии, и постепенно Арташат обезлюдел.

В 642 году на месте некогда цветущего города был основан христианский монастырь Хор Вирап. В сохранившейся до наших дней часовне расположен вход в подземную тюрьму, где был заточен проповедник Григорий Просветитель.

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