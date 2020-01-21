Новости

В Смоленске прошел семинар молодых управленцев Союзного государства 14:13
ВОЗ: Коронавирус может распространиться за пределы Китая 14:03
В Московской филармонии исполнили "Евгения Онегина" 13:55
Подготовку женских экипажей новых китайских танков сняли на видео 13:55
Обыски прошли в фирме, чьи работники погибли при пожаре под Томском 13:53
В Петербурге школьник сломал позвоночник в батутном центре 13:47
Астраханец поймал на рыбалке щуку с редкой рыбой внутри 13:44
В Индии мужчина погиб от удара петуха во время нелегальных боев 13:42
Нижегородец из банды похитителей картины Шишкина получил 18 лет тюрьмы 13:37
Новосибирского автоинспектора, "напоившего" автомобиль виски, уволили 13:27
В Канаде начались слушания по экстрадиции финдиректора Huawei 13:18
В Калининграде железнодорожники собрали модель первого паровоза 13:14
Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска 13:12
В ГБР готовы к принудительному приводу Порошенко на допрос 13:11
Вышел русский трейлер продолжения "Большого Лебовски" 13:10
В Томской области зарубежным студентам упростили получение гражданства 13:07
Все школы Астрахани закрыли на карантин из-за ОРВИ 13:07
Уральских коллекторов оштрафовали на 50 тысяч за письмо без конверта 13:05
"Авиаинженер из США" выманил у жительницы Волгограда 1,2 млн рублей 13:05
В Перми подрядчика оштрафовали на 3,5 миллиона за плохую уборку снега 12:58
Песков рассказал о первой встрече Путина и Джонсона 12:55
В Башкирии главой района впервые стала женщина 12:55
В Псковской области нашли останки детей, расстрелянных нацистами 12:54
Жителей Алтая предупредили еще об одном мощном снежном шторме 12:53
Минск и Уфа создадут СП на основе высокотехнологичных производств 12:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
21.01.2020 14:03
Рубрика: В мире

ВОЗ: Коронавирус может распространиться за пределы Китая

Текст: Юрий Чернов
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что новая пневмония, вызываемая коронавирусом 2019-nCoV, может в ближайшее время распространиться за пределы Китая. Такое мнение высказал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич на проходящем в Женеве брифинге. На данный момент сообщается, что от болезни скончались уже шесть человек.

Минздрав разрабатывает экспресс-тест на новый вирус из Китая

"Всего в мире зарегистрировано 278 подтвержденных случаев 2019-nCoV, о которых поступили официальные сообщения. Эти цифры быстро меняются", - цитирует его слова ТАСС. Агентство уточняет, что четыре случая пневмонии зафиксированы за пределами Китая - два в Таиланде, один в Японии и один в Республике Корея.

"Следует ожидать новых случаев в других районах Китая и, возможно, в других государствах", - заключил Тарик Язаревич.

Напомним, что согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в Китае возросло до 291 человека. Большинство инфицированных находятся в Ухане, откуда началось распространение болезни.

В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Песков рассказал о первой встрече Путина и Джонсона
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
В России могут ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа
Иран заявил о попадании двух ракет в украинский Boeing
Сбербанк столкнулся с мощнейшей DDOS-атакой
В мире
В мире
Как повлияет на российский экспорт соглашение США и Китая
Лесные пожары
Лесные пожары
В Австралии спасли от огня уникальные деревья