ВОЗ: Коронавирус может распространиться за пределы Китая

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что новая пневмония, вызываемая коронавирусом 2019-nCoV, может в ближайшее время распространиться за пределы Китая. Такое мнение высказал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич на проходящем в Женеве брифинге. На данный момент сообщается, что от болезни скончались уже шесть человек.

"Всего в мире зарегистрировано 278 подтвержденных случаев 2019-nCoV, о которых поступили официальные сообщения. Эти цифры быстро меняются", - цитирует его слова ТАСС. Агентство уточняет, что четыре случая пневмонии зафиксированы за пределами Китая - два в Таиланде, один в Японии и один в Республике Корея.

"Следует ожидать новых случаев в других районах Китая и, возможно, в других государствах", - заключил Тарик Язаревич.

Напомним, что согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в Китае возросло до 291 человека. Большинство инфицированных находятся в Ухане, откуда началось распространение болезни.