Врачи предположили лихорадку Денге у президента Парагвая

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес может быть болен лихорадкой Денге, но подтвердить диагноз должны результаты проведенных лабораторных исследований. Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени, которого цитирует РИА Новости.

По словам Массолени, глава государства пожаловался на "нехарактерный дискомфорт", поэтому было принято решение о проведении полного обследования.

"В контексте эпидемии денге это, безусловно, вероятно..., наблюдается характерная клиническая картина", - заявил врач. В частности, речь идет о высокой температуре тела - около 38,5 градуса. Ранее СМИ отмечали, что случаи заражения лихорадкой не раз регистрировали в районе резиденции Бенитеса.

Как сообщает агентство, в только начавшемся году в стране зафиксировано 94 случая заболевания денге в семи регионах. Минимум два завершились летальными исходами. Эпидемиологи ожидают, что основной удар лихорадка нанесет в первые дни февраля.

Напомним, лихорадка денге - опасное вирусное заболевание, которое распространено в странах с субтропическим и тропическим климатом. Основные переносчики - комары Aedes aegypti.