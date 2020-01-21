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Вышел первый трейлер сериала "Великая" о Екатерине II с Эль Фаннинг

Новости
    21.01.2020, 12:05
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Сервис Hulu представил первый тизер-трейлер своего сериала "Великая" (The Great), в центре сюжета которого - российская императрица Екатерина II Великая и ее бедный муж Петр III Федорович.

Будущую императрицу сыграла Эль Фаннинг, Петра - Николас Холт.

Выглядит ярко, визуально опрятно и задорно - чтоб западный зритель не скучал. Не хватает только Duran Duran в саундтреке.

С другой стороны, создатели изначально не скрывали, что собираются делать именно шоу, а не следующий исторической букве смурной байопик.

Премьера - 15 мая.

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