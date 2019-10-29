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Появились кадры из очередного зарубежного сериала про русских царей

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    29.10.2019, 12:02
Текст:   Олег Усков

В Сети обнародованы кадры из "Великой" (The Great), сериала сервиса Hulu, который вновь сосредоточится на страшно в последнее время популярной теме жизнеописания российских монарших особ.

Съемки шоу в настоящее время проходят в Казерте (Италия), и на фото мы можем наблюдать актрису Эль Фаннинг. Только что, кстати, вновь сыгравшую принцессу Аврору в прибыльном сиквеле "Малефисенты".

В The Great у Эль роль молодой Екатерины, далее - Великой. Которую в более зрелом возрасте, в свою очередь, только что воплотила в сериале "Екатерина Великая" Хелен Миррен.

Как и "Екатерина Великая", The Great заявлен в формате мини-сериала.

Помимо Фаннинг, в проекте задействованы Николас Холт ("Безумный Макс: Дорога ярости", Зверь из "Людей Икс"), который играет мужа Екатерины, императора Петра III; Фиби Фокс ("Черное зеркало", "Пустая корона"); Саша Дхаван ("Железный кулак", новый "Дракула"); Чарити Уэйкфилд ("Доктор Кто", "Чувства и разум", "Джейн Эйр"); Гвилим Ли ("Богемская рапсодия").

Премьера - следующий год. Пока без даты.

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