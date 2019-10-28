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Вышел первый трейлер сериала "Дракула" от создателей "Шерлока"

Новости
    28.10.2019, 11:03
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ BBC Фото: youtube.com/ BBC
Фото: youtube.com/ BBC

Пара эффектных моментов, очевидная угрюменькая готичность с элементами олдсульных буффонад и в целом некоторое пока ощущение, что авторы не станут особо отдаляться от канвы, протоптанной в нетленке Стокера - BBC на своем YouTube-канале показала первый тизер-трейлер сериала "Дракула" (Dracula). В котором Стивен Моффат препарирует - вслед за "Шерлоком" - еще один монструозный литературный столп.

Фото: предоставлено Disney
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"Эта адаптация классической истории последует за Дракулой от его родины в Восточной Европе и до сражений с потомком Ван Хельсинга за ее пределами", - уточнил на всякий случай комментарий к ролику.

Помимо Моффата и его соратника Марка Гейтисса, выступающих продюсерами-шоураннерами, в деле - режиссеры Джонни Кэмпбелл ("Мир Дикого Запада", "Доктор Кто"), который поставит стартовый эпизод, и Дэймон Томас ("Убивая Еву", "Страшные сказки"), который снимет вторую. Тогда как заключительным третьим эпизодом мини-сериала занялся Пол Макгиган ("Шерлок", "Карнивал Роу", "Кислотный дом").

Дракулу сыграл Клас Банг ("Мост", "Девушка, которая застряла в паутине").

В других ролях: Саша Дхаван ("Железный кулак", "Шерлок"), Нейтан Стюарт-Джарретт ("Отбросы", "Утопия"), Кэтрин Шелл ("Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Знакомство" Масленникова), Юссеф Керкур ("Марчелла") и Клайв Расселл (Черная Рыба из "Игры престолов", "Шерлок Холмс: Игра теней").

Дата премьеры еще не названа.

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