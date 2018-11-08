Бестселлер шведского писателя Стига Ларссона "Девушка с татуировкой дракона", открывший трилогию о вооруженной ноутбуком боевой бисексуалке Лисбет Саландер, на самом деле назывался "Мужчины, которые ненавидят женщин". И хотя в переводах на английский и русский языки с заголовками произведений цикла творится полная вакханалия, вызванная стремлением локализаторов всенепременно впихнуть в них слово "девушка", авторское название точнее любых других описывает происходящее во всех книгах (и, понятно, фильмах по ним). Включая те, которые писал уже не Ларссон, а его официальный эпигон Давид Лагеркранц. Описывает, можно сказать, исчерпывающе.

После шведской кинотрилогии, снятой по трем книгам Ларссона датчанином Нильсом Арденом Оплевом (это тот, который недавно сварганил дурацкую хоррор-версию "Коматозников"), свой вариант первой части - с новым актерским составом, но от этого не менее бессмысленный - представил Дэвид Финчер.

Писатель к тому времени давно умер и пик своей славы не застал, но доение миллионов фанатов "скандинавского нуара" - дело чрезвычайно прибыльное, так что издатели не стали хоронить Лисбет вместе с ее создателем и предложили журналисту Лагенкранцу, прославившемуся соавторством биографии футбольного идола Швеции Златана Ибрагимовича, продолжить варганить бесхитростную беллетристику, замешанную на перманентной скандинавской депрессии, бесконечных женских страданиях и назойливом феминистском реваншизме. Чем он и занялся, к сегодняшнему дню накропав уже две книжки, за которыми в скором времени последует третья.

Очевидно, придя к выводу, что с литературного наследия Ларссона хватит двух подходов, кинобоссы из Sony положились при эксгумации франшизы (учитывая рыночную конъюнктуру - конечно, неизбежной) на "свежий взгляд" Лагенкранца, взяв за основу нового фильма о Лисбет его первую книгу "Девушка, которая застряла в паутине" (в оригинальном названии романа опять нет ни девушки, ни паутины, зато в английском - есть, поэтому по экрану всё ползают пауки, неистово символизирующие опасность и коварство современных технологий).

Как и у Ларссона, давшего первой книге такую обезоруживающе прямолинейную вывеску, история Лагенкранца мало чем отличается от другой подобной продукции, коей скандинавские страны завалили планету, - взять хотя бы детективчики норвежца Ю Несбё (в прошлом году мы имели несчастье посмотреть прескверную экранизацию одного из них).

Мужчины, которые ненавидят женщин, - они везде. И они действительно ненавидят. Исступленно и изобретательно (не все, впрочем: есть вот, например, классный парень - журналист Микаэль Блумквист, но здесь он уже окончательно превратился в элемент интерьера). Поэтому вселенной Ларссона-Лагенкранца нужен герой. Хорошо, что есть Лисбет Саландер. Умная, смелая, сильная - и, разумеется, независимая. К ее недостаткам можно отнести разве что идиотский костюм застрявшей в пубертатном возрасте фанатки группы HIM. Ну да супергероине нелепый прикид вполне простителен и даже в некоторой степени необходим.

Защитница слабого пола (Нуми Рапас и Руни Мару сменила Клер Фой из "Человека на Луне" и "Короны") носится по столице Швеции, ставит на место распоясавшихся мужланов весьма радикальными методами, не испытывая при этом особых проблем с властями. И все бы ничего, но от благородной миссии ее отвлекает пренеприятная ситуация, в которую ее угораздило вляпаться. Неосмотрительно решив подработать похищением по удаленке у американских спецслужб (это ж как два пальца облизать) Очень Секретного Файла, в пару кликов предоставляющего доступ ко всем (ко всем!) ядерным установкам планеты, Лисбет оказывается в центре противостояния влиятельных конкурирующих сил. Одну из которых контролирует - ба-бац! - ее родная сестра. С которой у Лисбет, ясное дело, непростые отношения (вдруг вы уже успели соскучиться по Саге Нурен). И с которой в комплекте идет еще один замечательный русский бандит - злобный киллер по кличке Otravita.

"Какая еще сестра, у нее же был только мертвый брат?" - возможно, спросят те, кто знаком с написанным Ларссоном. Но раз они готовы принять немецкого брата-великана от русского отца-бандита, то и невесть откуда взявшаяся, съехавшая с катушек и мечтающая взорвать мир к чертям собачьим сестрица вряд ли их слишком смутит. К тому же с катушек она съехала не сама по себе, естественно, а из-за папаши. Который - вы помните - ненавидит женщин. А это, как предполагается, ее немного оправдывает и заставляет ей чуть-чуть сочувствовать. Или вы сексист? И ненавидите женщин? А?

Режиссировать эту тенденциозно-конъюнктурную чушь взялся, казалось бы, далекий от зябких скандинавских страданий уругваец Федерико Альварес. Человек, подаривший нам один из лучших хорроров последних лет "Не дыши" и неплохо перезапустивший "Зловещих мертвецов" в 2013-м, постарался компенсировать критическую нехватку здравого смысла и адекватной мотивации лихим экшном а-ля бондиана (как будто бюджетных шпионских суррогатов сейчас недостаточно снимают). На время быстрая езда и взрывы смогут отвлечь от скуки, навеваемой многочисленными панорамами ночного Стокгольма (скандинавский же нуар, ну). И даже немного развлечь. Но только при условии полного игнорирования дебильного сюжета. А это сложно.

2.0