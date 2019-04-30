Создатели "Шерлока" и "Мира Дикого запада" снимут нового "Дракулу"

Команда крайне аппетитного телевизионного проекта, мини-сериала BBC и Netflix по "Дракуле" Брэма Стокера, полностью укомплектована.

Как передает DigitalSpy, к шоу от создателей "Шерлока" Стивена Моффата и Марка Гейтисса присоединились режиссеры: Джонни Кэмпбелл ("Мир Дикого Запада"), который поставит стартовый эпизод, Дэймон Томас ("Убивая Еву") снимет вторую, тогда как заключительная третья достанется Полу Макгигану ("Шерлок", "Острые козырьки").

Что до каста, там следующая картина: Дракулу сыграет Клас Банг ("Мост", "Девушка, которая застряла в паутине"), и далее - Саша Дхаван ("Железный кулак", "Шерлок"), Нейтан Стюарт-Джарретт ("Отбросы", "Утопия"), Кэтрин Шелл ("Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Знакомство" Масленникова), Юссеф Керкур ("Марчелла"), Клайв Расселл (Черная Рыба из "Игры престолов", "Шерлок Холмс: Игра теней").

Моффат, Гейтисс и Бен Ирвинг - продюсеры.

Съемки уже прошли в Словакии, после чего команда перебралась в Англию.