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Создатели "Шерлока" и "Мира Дикого запада" снимут нового "Дракулу"

Новости
    30.04.2019, 18:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Команда крайне аппетитного телевизионного проекта, мини-сериала BBC и Netflix по "Дракуле" Брэма Стокера, полностью укомплектована.

Как передает DigitalSpy, к шоу от создателей "Шерлока" Стивена Моффата и Марка Гейтисса присоединились режиссеры: Джонни Кэмпбелл ("Мир Дикого Запада"), который поставит стартовый эпизод, Дэймон Томас ("Убивая Еву") снимет вторую, тогда как заключительная третья достанется Полу Макгигану ("Шерлок", "Острые козырьки").

Фото: kinopoisk.ru
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Что до каста, там следующая картина: Дракулу сыграет Клас Банг ("Мост", "Девушка, которая застряла в паутине"), и далее - Саша Дхаван ("Железный кулак", "Шерлок"), Нейтан Стюарт-Джарретт ("Отбросы", "Утопия"), Кэтрин Шелл ("Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Знакомство" Масленникова), Юссеф Керкур ("Марчелла"), Клайв Расселл (Черная Рыба из "Игры престолов", "Шерлок Холмс: Игра теней").

Моффат, Гейтисс и Бен Ирвинг - продюсеры.

Съемки уже прошли в Словакии, после чего команда перебралась в Англию.

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