Нынче на экранах, хоть малых, хоть больших, почти не сыщешь более-менее крупного фантастического проекта, не основанного на реальных событиях, какой-нибудь книге или комиксе и который при этом не являлся бы ремейком или перезапуском. То есть проекта, требующего значительных затрат и не имеющего твердого потенциала для их возмещения в виде уже сложившейся фан-базы. Впрочем, состоятельные боссы никогда не любили рисковать и вкладывать денежки куда попало. Но теперь это как-то особенно заметно: куда ни плюнь - либо экранизация, либо ремейк, либо сиквел, либо спин-офф, либо приквел спин-оффа по комиксу.

Поэтому сериал "Карнивал Роу" уже сходу требует к себе особо нежного отношения. Первый вариант сценария, написанного Трэвисом Бичемом ("Тихоокеанский рубеж"), абсолютно оригинального, появился еще пятнадцать лет назад - тогда он носил заголовок A Killing on Carnival Row. В 2005-м текст подобрала компания New Line Cinema, только что от пуза насытившаяся жирными дивидендами от трилогии "Властелин колец". Шли годы, привлеченного было к постановке Гильермо дель Торо сменил Нил Джордан, но все как-то не спорилось. Пока в 2017 году гигант Amazon не стукнул пудовым кулаком по столу и не заказал сразу восемь эпизодов. Которые вышли под занавес лета 2019-го.

Альтернативная вселенная, где обитают всякие сказочные твари, несколько лет назад пережила войну. На дворе - что-то вроде начала XX века. Паровозы, аэростаты, револьверы, пулеметы уже есть, автомобилей, кажется, еще нет, лампочка накаливания - невиданная диковина. Война была тяжелая, масштабная. И победили, судя по всему, не наши. А некие агрессивные завоеватели - так называемый Пакт, сформированный из двух стран. Войска Пакта вторглись на территорию государства фей - Тирнанока. И учинили там геноцид. Даже союзники из Республики Бург ничем феям помочь не смогли.

Кто, как и зачем развязал войну, доподлинно неизвестно. Информация об устройстве и истории мира "Карнивал Роу" вообще поступает редко и скудными порциями. Есть официальная карта, но из нее понятно мало - кроме того, что она слизана у "Игры престолов". Приходится вылавливать отдельные детали из диалогов и умозрительно составлять из них общую картину. Увлекательное занятие, непривычное, чего уж там. И не сильно отвлекающее от сюжета.

События разворачиваются по большей части в одноименной столице Республики Бург, изрядно напоминающей поздневикторианский Лондон. Здесь проживают люди - коренное население, а также феи и фавны. Ну и по мелочи: кобольды, кентавры, тролли. Среди горожан царят настроения преимущественно ксенофобские - ни феям-беженцам, промышляющим в основном проституцией и воровством, ни фавнам автохтоны не рады. Однако в том, что касается цвета кожи, бургийцы на удивление толерантны: чернокожие бывают рогатые и с копытами, бывают летающие, а бывают полностью человеческого облика, но дискриминация и ксенофобия существуют лишь по признаку наличия рогов и крыльев. Расизм без расизма - такой лихой выкрутас пропаганды мультикультурализма не может не забавлять.

Собственно, Карнивал Роу - это один из районов Бурга, созданный по подобию легендарного, тысячи раз воспетого Ист-Энда. Смрадная дыра, запруженная маргинальными элементами, рассадник преступности и запретных развлечений. Кто-то повадился здесь кромсать фей. И всем на это плевать, кроме инспектора Райкрофта Филострейта, сыгранного Орландо Блумом. Неотразимый лихой красавчик, изысканно небритый, в идеально сидящем костюме и котелке, рыщет он по темным закоулкам - почти как Том Харди в "Табу". Но не хмыкает угрюмо и не расшибает головы кому попало. Этот парень - хороший, добрый коп, из чистых побуждений вставший на защиту бесправных иммигрантов. Потому что ветеран и еще по ряду веских причин. Одна из которых - феечка Виньетт Стоунмосс, сыгранная как всегда бровастой Карой Делевинь.

У себя на родине феечка Виньетт была хранительницей священной библиотеки. В разгар гекатомбы встретила Филострейта. И закрутился у них роман, бурный, но, увы, недолгий. Как закрутился, так и раскрутился. Сложно там все. Она-то думала, он погиб, оплакивала потерю долгие годы, потом волею судеб оказалась в Бурге и неожиданно для себя выяснила, что солдатик ее любимый цел и невредим. Некрасиво получилось. Но повторимся: все на самом деле сложно. Неоднозначно. Тщательно обмозговав сложившуюся ситуацию и свое положение, Виньетт подается в ряды бандитов-подпольщиков.

Ну и еще две сюжетные линии. Загадочный чернокожий фавн, статный, гордый и несказанно богатый, желающий влиться в высшее общество, поселяется в квартале аристократов, тем вызывая переполох среди местной чопорной публики. А тем временем в парламенте Бурга разгораются баталии между двумя партиями по вопросу, как нетрудно догадаться, миграционной политики. Правящая партия во главе с канцлером (Джаред Харрис, Легасов из "Чернобыля") придерживается умеренной позиции, тогда как поддерживаемая широкими массами условно националистическая оппозиция требует радикальных перемен. Оголтелая пропаганда мультикультурализма, как видим, снова налицо.

Однако номинально "Карнивал Роу" - это все-таки детектив (по крайней мере, в первом сезоне). Не шибко изощренный, от развязки дыхание не перехватывает, вполне предсказуемый, типичный викторианский детектив, в котором источники вдохновения угадываются легко, но отнюдь не без удовольствия. Помимо ощутимого влияния творчества Гильермо дель Торо и очевидного родства с похождениями Джека Потрошителя. Своеобразное орудие убийства, например, скомпилировано из персонажей еврейской мифологии, Говарда Лавкрафта и Мэри Шелли - потрясающий симпатяга. Кроме того, из суперхита HBO слизана далеко не только одна карта. "Карнивал Роу", как было справедливо замечено выше, является детективом лишь номинально. По сути, сериал явно замахивается на статус новой "Игры престолов" - и это при том, что в разработке у Amazon находится беспрецедентно высокобюджетный сериал по "Властелину колец".

В "Карнивал Роу" уже присутствует многое из того, чем прославилась "Игра престолов". Кровавые и коварные политические игры, обилие постельных сцен, в том числе инцестуальных, а также - благодаря куда менее реалистичному сеттингу - межвидовых, ярко выраженная мрачность и, конечно, бескомпромиссная жестокость. Персонажей также не щадят - трех-четырех относительно важных уже вперед ногами вынести успели. Правда, стопроцентных любимчиков-харизматиков вроде Тириона выявить пока не удалось. С другой стороны, и откровенно раздражающих - вроде Дейенерис и Сансы - не обнаружено. Та же феечка-Делевинь - нормальная самодостаточная бой-баба.

Серьезных претензий к первому сезону, за исключением упоминавшейся навязчивой пропаганды мультикультурализма, нет. Изобретательно придуманный мир, соединяющий элементы классического и городского фэнтези со стимпанком, интригует и манит неизведанностью, ласкает взор сочными кадрами. Декорации, костюмы, грим - все как надо: ярко, лепо, пестро. Сериал уже мог бы неслабо выехать на одной крутости Орландо Блума в длинном пальто и шляпе - он смотрится чуть менее круто, чем Том Харди в "Табу" и Киллиан Мерфи в "Острых козырьках", но все равно круто. Или на голых феях - не исключено, что ярлык "фэнтези про голых фей" приклеится к "Роу", как "молочные железы и драконы" к "Игре престолов". Но шоураннеры ясно дали понять: это все лишь малая часть потенциала, оборотни на дирижаблях грядут. Теперь придется ждать. Кому ж не хочется глянуть на дирижабли с оборотнями.

4