Искры над пеплом: четыре грядущие замены "Игре престолов"

Слишком переживать на этот счёт всё же не стоит. Беспрецедентный успех "Игры престолов", которую никакими смазанными концовками не дискредитируешь (как бы кое-кто ни старался), надолго определил фэнтези незыблемое место в самом авангарде конъюнктуры в индустрии сериалостроения. Подтверждением этому служит сразу несколько амбициознейших проектов, которые сейчас находятся на разных стадиях разработки. Давайте вспомним о самых вожделенных объектах фанатских упований.

"Долгая ночь" / "Кровавая луна" (спин-офф / приквел "Игры престолов")

Фото: kinopoisk.ru

Понятно, что, несмотря на окончательное и бесповоротное прощание с главным сериалом современности и сопровождавшую этот болезненный процесс вакханалию, канал HBO не намерен так просто отказываться от золотой жилы и ещё до выхода последнего блока серий "Игры престолов" призвал к неразработанным участкам новых старателей. В разное время сообщалось то о пяти, то о четырёх "побочных" телешоу, но эти детали, касающиеся далёких перспектив, отошли пока на второй план, так как всеобщее внимание быстро приковала к себе "первая ворона" - почти сразу же по окончании основного сериала было объявлено о старте съёмок приквела.

Что о нём известно к этому моменту? Во-первых, к радости миллионов обиженных фанатов, шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс примут в этом мероприятии участие лишь в качестве исполнительных продюсеров - наряду с самим Джорджем Мартином. У тандема сценаристов и так дел хватает - их пригласили поработать над продолжением "Звёздных войн". Во-вторых, никого из старых знакомых в новом сериале мы не увидим - и актёры не скрывают своей усталости от Вестероса, и, что важнее, сама концепция HBO в отношении вселенной Мартина предполагает углубление в более ранние эпохи, и это касается всех заявленных спин-оффов.

Собственно, первый из них, пока не имеющий официального названия (зато неофициальных уже называли целых три - "Долгая ночь", "Самая долгая ночь" и "Кровавая луна"), обратится к чрезвычайно далёкой от событий "Игры престолов" эпохе - на несколько тысячелетий назад. Соответственно, "Пламя и кровь", роман-приквел Мартина, первая часть которого уже есть на прилавках магазинов, тоже окажется за скобками - она повествует о том, что происходило всего лишь за сто-триста лет до кровавой каши, которую заварил Роберт Баратеон, свергнув с трона Семи королевств династию Таргариенов.Об экранизации "Пламени и крови", кстати, тоже ходили всякие слухи (как без этого), и некоторое время их подпитывали сверху. Однако сейчас проект заморожен - все силы брошены на "Долгую ночь" (или "Кровавую луну"). Она расскажет нам немало интересного: ожидается появление первых Старков, разборки Детей леса с Белыми ходоками и прочие увлекательные штуки. За кадром останутся ещё не появившиеся дома Ланнистеров и Таргариенов вместе с их драконами.

Шоураннер и сценарист - Джейн Голдман, работавшая, в частности, над комедийной шпионской дилогией Kingsman, "Звёздной пылью" по Нилу Гейману и "Домом странных детей Мисс Перегрин" Тима Бёртона. В работе над сценарием принимает участие, конечно, и сам Мартин. Актёрский состав тоже известен, хотя и не слишком щеголяет звёздами (как, впрочем, не щеголяла в своё время и "Игра престолов"). Среди самых заметных имён - одна из муз Дэвида Линча Наоми Уоттс.

Телемагнат HBO решительно настроен ковать железо пока горячо, и ошеломительная стремительность, с которой он приступил к работе, это подтверждает. Так что мы вполне можем рассчитывать на премьеру уже в следующем году.

"Ведьмак"

Фото: kinopoisk.ru

Но ещё раньше зритель увидит адаптацию другого культового фэнтези-цикла. На победоносное шествие мартиновских героев Netflix ответит экранизацией "Ведьмака" польского фантаста Анджея Сапковского. Приключения беловолосого наёмника Геральта породили успешную медиа-франшизу с комиксами и мобильными приложениями, а популярная серия игр до сих пор привлекает к книгам Сапковского новых читателей.

Правда, с игровым кино у "Ведьмака" до сих пор не складывалось: опыт был один - и катастрофически неудачный. На родине писателя в 2001-2002 годах выпустили одноименный сериал из 13 эпизодов, сперва показав урезанную полнометражную версию. Вспоминать об этом среди почитателей Сапковского не принято - очень уж плохо вышло.

Мощности Netflix, конечно, со скромным польским телевидением сравнивать смешно, так что у Геральта есть все шансы получить наконец достойное воплощение. Вопрос лишь в том, насколько велика вероятность, что транснациональной команде удастся сохранить уникальный восточноевропейский шарм и славянский дух, которые и делают "Ведьмака" особенным в бескрайнем море фэнтезийного мейнстрима. Плюс существует опасность, что проекту подложат изрядных размеров хавронью современные "толерантные" тренды - кое-какие решения по касту уже зародили в потенциальных зрителях скепсис.

Главного героя, напомним, сыграет "Супермен" Генри Кавилл, которому, как видится, злой рок мешает сыграть Джеймса Бонда - обаятельный британец с аристократической внешностью словно был рождён для этой роли. А вот насколько органично он будет смотреться в шкуре Геральта из Ривии - сказать трудно. Уверенность в этом пока испытывают далеко не все, что подчёркивает самая распространённая реакция - "Лол, это ещё что за Леголас?" - на первую промо-фото Кавилла для "Ведьмака".

Оправдана ли эта глумливая ирония, узнаем в конце текущего года: так, по крайней мере, нам обещают. И это похоже на правду: съёмки уже завершены, а Кавилл успел подписаться на следующий проект - фильм по детективу американской писательницы Нэнси Спрингер, где он сыграет Шерлока Холмса.

"Властелин колец"

Фото: kinopoisk.ru

Пока на HBO радостно звенели монетами, пожиная обильные плоды вселенной "Льда и Пламени", а Netflix суетился вокруг своего "Ведьмака", конкуренты из Amazon сделали такой ход конём, что мало не показалось никому. Вездесущая корпорация не стала оригинальничать, а взяла и купила права на произведения самого Толкина. И не просто купила, а сходу заявила о планах сразу на пять сезонов с возможным спин-оффом. Не поскупившись на бюджет - миллиард американских долларов. Как тебе такое, Джордж Мартин?

Грандиозный проект пока сплошь окутан тайнами, загадками и недомолвками, но некоторые детали уже известны. В первую очередь самая важная: сюжет трилогии Профессора, ставший основой трёх фильмов Питера Джексона, по новой нам пересказывать не будут.

Так что название сериала, если оно вообще сохранится к моменту премьеры, здесь явно исполняет функцию рекламной вывески для не слишком искушённой аудитории. На самом же деле речь идёт о приквеле - благо, материала для такого предприятия великий Джон Рональд Руэл оставил немало, а его сын Кристофер любезно его систематизировал в виде многотомной "Истории Средиземья".

Слишком далеко авторы проекта уходить, впрочем, не намерены: похоже, что события сериала хронологически будут расположены во Второй эпохе, непосредственно предшествовавшей эре Войны кольца. При этом ранее публиковалась неподтверждённая информация о том, что главным героем должен стать молодой Арагорн, сын Араторна, родившийся уже в Третью эпоху. Словом, тут ничего толком не ясно.

Отметим заодно: не стоит, учитывая размах начинания Amazon, сбрасывать со счетов потенциал нетронутых пока сценаристами и продюсерами текстов Толкина. И забывать о том, что Джексон, в своё время увлёкшийся рубкой капусты на грядке скромного "Хоббита", который разросся в результате до неподъёмной серии фильмов-циклопов, не внял чаяниям толкинистов, оставив без внимания "Сильмариллион". Кстати, новозеландский режиссёр и продюсер уже официально отказался от какого-либо участия в возвращении Арды на экраны - пообещав лишь, что с удовольствием проследит за ним как рядовой зритель.

Съёмки тем не менее пройдут на родине Питера, уже не раз доказавшей, что лучших декораций для Средиземья на Земле не найти. Имя режиссёра первых двух серий также известно: им станет испанец Хуан Антонио Байона, снявший, среди прочего, "Голос монстра", второй "Мир Юрского периода" и два эпизода "Страшных сказок".

Премьера запланирована аж на 2021 год - так что пока можно немного расслабиться и спокойно ждать дальнейших новостей.

"Тёмная башня"

Фото: kinopoisk.ru

В 2017 году вышел фильм "Тёмная башня" - терпеливо ожидавшийся фанатами Стивена Кинга долгострой с отличными актёрами Идрисом Эльбой и Мэттью Макконахи. Вышел, чтобы провалиться с оглушительным треском, вызвав шквал яростной критики и разочарованных стонов.

Хотя удивляться тут совершенно нечему: из восьмитомного (с учётом спин-оффа "Ветер сквозь замочную скважину") opus magnum одного из популярнейших писателей современности сделали дурацкую полуторачасовую поделку для отстающих по учёбе подростков, которую даже поклонникам каких-нибудь "Голодных игр" показывать стыдно. К романам Кинга это всё имело отношение самое отдалённое. Изначально, кстати, "Тёмная башня" планировалась как многосерийное шоу, что куда больше отвечало масштабам Кинга, но производственный ад внес свои коррективы, и в результате мы получили то, что получили.

После некрасивой истории с полнометражным фильмом, понравившимся, кажется, только самому Кингу (весьма непритязательному зрителю - если, напомним, речь не идёт о "Сиянии" Стэнли Кубрика), спасти ситуацию вызвался всё тот же Amazon, выкупивший права на сериал. И дело, кажется, потихоньку пошло: одна за другой стали появляться обнадёживающие новости.

Например, мы уже знаем, что в основу сценария ляжет пятый роман серии "Колдун и кристалл", а также - частично - "Ветер сквозь замочную скважину". Хронологически события пятой книги происходят раньше первых четырёх, так что выбор кажется вполне логичным. На роль протагониста Роланда Дискейна, которого Кинг, как известно, писал с Клинта Иствуда и его героя в картине Серджио Леоне "Хороший, плохой, злой", приглашён Сэм Страйк. Что, понятное дело, куда ближе к первоначальной задумке, чем продиктованное понятно чем решение сделать Стрелком Эльбу - при всём уважении к последнему.

"Тёмная башня" далека от стандартов "классического фэнтези" и представляет собой эклектичный компот из самых разных фантастических жанров с заметной примесью вестерна, однако патетичной героики и других характерных фэнтезийных элементов (особенно как раз в "Колдуне и кристалле") в ней хоть отбавляй. И если у Amazon всё получится, это будет нечто потрясающее. Сравнить ожидания здесь можно разве что с экранизацией "Хроник Амбера", некогда обещанной, но, увы, скончавшейся в зародыше.

Только вот когда всё это можно будет увидеть, остаётся загадкой: есть предположения о 2020 годе, но выглядят они, признаться, излишне оптимистичными.

Оригинал текста читайте на сайте "Года литературы" здесь и здесь.