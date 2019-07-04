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Объявлен режиссер первых эпизодов сериала по "Властелину колец"

Новости
    04.07.2019, 11:37
Текст:   Козьма Лоханкин

Долгожданные новости о производстве сверхамбициозного проекта Amazon по мотивам "Властелина колец", который должен увидеть свет в 2021 году.

Стало известно имя режиссёра первых двух эпизодов сериала с миллиардным бюджетом. Как сообщает Deadline, им станет испанец Хуан Антонио Байона, заодно назначенный на пост исполнительного продюсера.

Сам Байона не скрывает энтузиазма: "Дж.Р.Р. Толкин создал одну из самых выдающихся и захватывающих историй всех времён. Для меня как для фаната с детства, это честь и счастье - присоединиться к этой потрясающей команде".

Он добавил, что ждёт не дождётся возможности рассказать миру о Второй эпохе Средиземья (события "Властелина колец" происходили в Третью) и показать ещё ни разу не экранизированные события.

Фото: youtube.com
Видео: "Властелин колец" превратился в ситком эпохи VHS

Байона снял хоррор "Приют" (2007) под присмотром Гильермо дель Торо, фильм-катастрофу "Невозможное" (2012) с Наоми Уоттс, Юэном Макгрегором и Томом Холландом, ужастик о детском эскапизме "Голос монстра" (2016)второй "Мир Юрского периода" (2018). Работал над двумя эпизодами сериала "Страшные сказки".

Ранее сообщалось, что автор двух кинотрилогий по произведениям Толкина Питер Джексон не будет участвовать в затее Amazon.

Сценарием сериала, напомним, занимаются Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей, работающие над четвертой частью "Звездного пути".

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