Объявлен режиссер первых эпизодов сериала по "Властелину колец"

Долгожданные новости о производстве сверхамбициозного проекта Amazon по мотивам "Властелина колец", который должен увидеть свет в 2021 году.

Стало известно имя режиссёра первых двух эпизодов сериала с миллиардным бюджетом. Как сообщает Deadline, им станет испанец Хуан Антонио Байона, заодно назначенный на пост исполнительного продюсера.

Сам Байона не скрывает энтузиазма: "Дж.Р.Р. Толкин создал одну из самых выдающихся и захватывающих историй всех времён. Для меня как для фаната с детства, это честь и счастье - присоединиться к этой потрясающей команде".

Он добавил, что ждёт не дождётся возможности рассказать миру о Второй эпохе Средиземья (события "Властелина колец" происходили в Третью) и показать ещё ни разу не экранизированные события.

Байона снял хоррор "Приют" (2007) под присмотром Гильермо дель Торо, фильм-катастрофу "Невозможное" (2012) с Наоми Уоттс, Юэном Макгрегором и Томом Холландом, ужастик о детском эскапизме "Голос монстра" (2016), второй "Мир Юрского периода" (2018). Работал над двумя эпизодами сериала "Страшные сказки".

Ранее сообщалось, что автор двух кинотрилогий по произведениям Толкина Питер Джексон не будет участвовать в затее Amazon.

Сценарием сериала, напомним, занимаются Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей, работающие над четвертой частью "Звездного пути".