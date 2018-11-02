Канал Showtime возродит сериал "Страшные сказки"

Закрытый пару лет назад сериал "Страшные сказки" (он же "Грошовые ужасы" или "Бульварные ужасы") с Евой Грин, Сальмой Хайек, Джошем Хартнеттом, Венсаном Касселем и Гарри "Мистером Мерседесом" Тредэвеем, посвященный чересчур серьезному переосмыслению готических викторианских сказок на новый лад, неожиданно возвращается с новой концепцией.

Перезапущенное шоу, которое, как сообщает THR, вновь возглавляет Джон Логан, явно вдохновлено изобретательностью "Американской истории ужасов" и может стать конкурентом сериала от Николаса Виндинга Рефна "Слишком стар, чтобы умереть молодым", исследующего ту же космополитичную оккультную мифологию современного города.

Новые истории развернутся в 1938 году в Лос-Анджелесе, а основной тематикой проекта станет мексиканский фольклор, посвященный культу смерти, смешанный с американской прагматичностью и социальными проблемами.

Рабочее название - Penny Dreadful: City of Angels. Обещается, что истории будут новые, как и кастинг, потому что исследование социальной, духовной, политической и исторической антропологии не вписывается в контекст прежнего сериала. Поэтому и было решено превратить шоу, по сути, в антологию.

Помимо Логана, в работе над шоу примут участие Сэм Мендес ("Красота по-американски", "007: Координаты "Скайфолл"), Майкл Агилар ("Шучу", "Отступники") и Пиппа Харрис ("Пустая корона", "Британия").

Продюсеры рассказывают, что были впечатлены, когда Логан принес им идею этой "экстраординарной саги о семейной любви и о монстрах внутри и снаружи всех нас".

Съемки планируются в 2019 году, актерский состав и точная дата выхода пока не озвучены.