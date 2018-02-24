Сериал на выходные: "Британия" - психоделическое фэнтези про друидов

Продленный уик-энд перевалил за экватор, но для того, чтобы ознакомиться с одной из самых ярких ТВ-премьер сезона, времени осталось в самый раз. Первый сезон фэнтезийного сериала "Британия" (Britannia), создававшийся трансатлантическими усилиями компаний Sky и Amazon, состоит из девяти эпизодов, что для истинного любителя околоисторических теледрам - сущий пустяк.

Вряд ли культовый шотландский поэт-песенник Донован, певший в конце шестидесятых про шарманщика и его истории о мрачных былых временах, мог тогда предположить, на какие творческие подвиги отнюдь не чужая ему психоделическая культура способна вдохновить работников телевидения в XXI веке. Тем не менее именно его Hurdy Gurdy звучит в титрах "Британии", сразу - особенно в сочетании с характерным видеорядом - настраивая зрителя на соответствующий лад.

Сначала такое нетривиальное стилистическое решение авторов сериала, претендующего на право считаться историческим, несколько обескураживает. Но спустя несколько десятков минут все становится на свои места. Приходит понимание: здесь, что называется, сугубо "своя атмосфера". Если Гай Ричи явил нам недавно "мифологический панк", то Sky с Amazon теперь замесили настоящий "мифологический эйсид-рок".

Придется по вкусу она далеко не всем: как и любой экспериментальный проект, "Британия" быстро распугает многих. В частности, понятное дело, - ревнителей историзма. А следом за ними отправит дальше уныло ждать 2019 года преданных фанатов более "традиционных" представителей фэнтези. К тому же занудам наверняка не понравится ворох легкомысленных допущений и условностей (скажем, на каком языке все эти люди говорят друг с другом безо всяких переводчиков?).

При этом сюжет основан на вполне реальных событиях - речь идет о вторжении римских легионов под руководством Авла Плавтия на Британские острова в I веке нашей эры. Необходимость совместно противостоять интервентам перевешивается старинной взаимной ненавистью кельтских племен, на чем хитроумный римский полководец коварно играет. За всем этим сквозь галюциногенную пелену с интересом наблюдают друиды, обладающие непререкаемым авторитетом в глазах местных элит и вызывающие живой интерес у Плавтия, который, по их данным, является разрушительным демоном, напророченным на погибель их миру давным-давно.

А мир этот весьма причудлив, пестр, полон кислотных красок и самых диковинных обитателей. Есть вот, например, верховный кельт с внешностью орка-наркомана (совсем не случайно). Он также известен как Второй Человек. Так как он и есть второй человек. В самом прямом хронологическом смысле. Был еще первый, но это - крайне печальная и неприятная история. Излюбленных целевой аудиторией эротики и жестокости тоже хватает. До "Игры престолов" все же далеко, но это вполне компенсируется неплохим и обильно рассыпанным по сюжету юмором и нестандартным подходом сценаристов к диалогам. Так что если герой заявляет, что намерен "спросить сердце" собеседника, будьте уверены: он буквально так и сделает.

Лихой авантюризм создателей "Британии", оставляющий далеко позади любых "Викингов", не говоря уж о не способном даже на малейшую иронию "Падении ордена", вкупе со смелой, но оправданной игрой со звуком и цветокоррекцией, красиво снятыми пейзажами, достойными декорациями, изобретательными костюмами и гримом, а также отличным кастом (Дэвид Моррисси, Келли Райлли, Николай Ли Каас, Зои Уонамейкер и другие), обеспечивают ей место в списке новых телешоу года, которым непременно хочется пожелать продления.

Весь сезон доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре ViP Viasat Play.