У нового сериала по "Властелину колец" будет огромный бюджет

Бюджет нового "Властелина колец" составит полмиллиарда долларов, сообщает EW.

Студия Amazon, похоже, всерьез намерена сбросить в вулкан истории помпезную эпичность "Игры престолов", после того как заполучила в свои руки права на съемки сериала "Властелин колец".

Что и понятно, ведь сумма сделки составила около 250 миллионов долларов. Однако истинные масштабы амбиций Amazon стали окончательно ясны лишь теперь, когда появились сведения, что бюджет сериала может превысить полмиллиарда долларов.

Если не считать маркетинговые расходы, то затраты компании, между прочим, затмят совокупный бюджет одноименной трилогии Питера Джексона.

Подчеркивается, что из этих самых 500 миллионов долларов половина - только сумма, выложенная права. Еще 250 миллионов - производственный и маркетинговый бюджеты на два сезона. Что уже делает будущий сериал, вероятно, самым дорогостоящим в истории телевидения.

Информации о сюжете или актерском составе пока до сих пор нет - кроме того, что это будет приквел, но уже отмечается, что сериал будет показан лишь на специальной платформе стримингового гиганта.

Ставка на грядущий проект столь велика, что, по данным NYT, руководство специально отказалось от продолжения сериалов "Жан-Клод Ван Джонсон", "Я люблю Дика" и "Раз, Миссисипи", чтобы освободить как можно больше свободных денежных средств для реализации знаменитой саги.

Напомним, что последний сезон "Игры престолов" тоже не отстает - помимо немалых денежных вливаний непосредственно в финальный кровавый телеаккорд, еще более внушительные суммы будут затрачены на спин-оффы.