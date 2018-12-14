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Появились видеоролики о работе над экранизацией "Ведьмака"

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    14.12.2018, 15:43
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Появились первые рабочие материалы сериала "Ведьмак".

Фото: REUTERS/ Denis Balibouse
Джордж Мартин пообещал написать концовку "Игры престолов"

Съемки шоу с Генри Кавиллом в главной роли сейчас идут полным ходом в Будапеште, поэтому - пусть и с большим трудом - некоторые сведения все же просачиваются к нетерпеливым поклонникам Геральта и его приключений.

Например, в Сети появились два ролика за авторством канадской компании Torpedo Pictures, посвященные спецэффектам для будущего шоу, которые могут быть как первыми наработками, так и лишь неплохой имитацией от фанатов.

Уточним, что короткие ролики пока недоступны для широкого доступа, но ознакомиться с ними можно на фан-сайте, посвященном миру Ведьмака.

Также отметим, что постановкой трюков для шоу занимается Владимир Фурдик, известный зрителю как Король Ночи в "Игре престолов", а Геральт был признан католическим журналом самым известным в мире поляком.

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