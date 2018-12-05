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"Не в этой жизни": Кит Харингтон не вернется в мир "Игры престолов"

Новости
    05.12.2018, 10:59
Текст:   Козьма Лоханкин

Кит Харингтон, исполнитель роли короля Севера Джона Сноу, не намерен возвращаться в мир "Игры престолов" ни в каком виде и ни за какие коврижки.

В своем интервью BBC News он недвусмысленно дал понять, что "наелся" жизнью во вселенной "Песни Льда и Пламени", и даже думать о появлении в ней вновь не намерен.

Фото: kinopoisk.ru
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"Хочу ли я вернуться и поработать там еще? Не в этой жизни," - безапелляционно заявил Харингтон, недавно с видимым облегчением завершивший свое участие в съемках финального сезона "Игры престолов", который выйдет в апреле следующего года.

"Завершение съемок было, безусловно, очень волнующим моментом, однако печальным я бы его не назвал", - признался Кит.

"Если отсчитывать с начала съемок "пилота" "Игры престолов", она украла десять лет моей жизни - а это необычайно много для актерской карьеры", - пояснил он.

На вопрос о том, возможно ли его камео или появление в каком-то ином качестве в грядущих приквелах и спин-оффах культового шоу, ответ также был отрицательным и столь же категоричным.

Раскрыть какие-то детали финала "Игры престолов" Харингтон, по своему обыкновению, отказался. Ранее сообщалось, что он скрывает подробности даже от своей супруги Роуз Лесли, исполнившей в "Игре престолов" роль одичалой Игритт.

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