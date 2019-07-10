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Джордж Мартин раскрыл детали приквела "Игры престолов"

Новости
    10.07.2019, 11:23
Текст:   Козьма Лоханкин

Джордж Мартин, автор книжного цикла "Песнь Льда и Пламени", работающий над сценарием спин-оффа-приквела "Игры престолов" вместе с шоураннером Джейн Голдман (дилогия Kingsman, "Дом странных детей мисс Перегрин"), приподнял завесу тайны над некоторыми деталями грядущего телешоу.

Как отмечалось ранее, сюжет сериала хронологически будет расположен гораздо раньше как "Игры престолов", так и её книжного приквела "Пламя и кровь", отстоящего от основной серии на сотню лет. Новый телепроект расскажет о событиях, произошедших примерно пять тысяч лет назад.

Также известно, что в указанное время никаких Таргариенов ещё не было, как не было и тесно связанных с этим королевским домом драконов.

А вот ещё несколько немаловажных деталей, раскрытых Мартином порталу EW.

Фото: kinopoisk.ru
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У будущего сериала HBO до сих пор нет официального названия. Среди возможных вариантов назывались "Долгая ночь" и "Кровавая луна". Однако второй вариант упоминался только на уровне слухов, а первый имеет значительный недостаток - он совпадает с названием третьего эпизода восьмого сезона "Игры престолов". Впрочем, на вероятный выход из ситуации Мартин указал: сериал могут назвать "Самая долгая ночь" (The Longest Night) и не мучиться. Сам писатель против такого варианта ничего не имеет.

Помимо Таргариенов мы - "по крайней мере, в начале" - не увидим и Ланнистеров, тоже ещё не успевших появиться в этом мире. "Зато есть утёс Кастерли (в русском переводе также известный как Бобровый утёс - прим. "РГ-Кинократия")", - успокоил Мартин.

Что важнее, будут Старки, своим происхождением обязанные Первым людям. И лютоволки будут тоже. И, конечно, Белые ходоки.

Политическая раздробленность в этот период в Вестеросе имела совсем другие масштабы: никаких вам Семи королевств: королевств было целых сто. Мелких, понятное дело.

Главного героя в традиционном смысле не будет - как и в "Игре престолов". Известно, что ключевые роли отданы дамам: британкам Наоми Уоттс (широко известна по фильмам Дэвида Линча) и Наоми Аки ("Доктор Кто"), а также ирландке Дениз Гоф.

Съёмки, напомним, уже стартовали. Премьера запланирована на 2020 год.

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