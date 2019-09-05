Назван исполнитель одной из главных ролей в сериале "Властелин колец"

Восходящая звезда кино Уилл Поултер ("Бегущий в лабиринте", "Мы - Миллеры", "Солнцестояние", "Черное зеркало: Брандашмыг") сыграет одну из главных ролей в сериале "Властелин колец", сообщил американский еженедельник Variety.

О том, что 26-летний британский актер примет участие в съемках, изданию сообщили анонимные источники. Выяснить, кого из персонажей вселенной Толкина он сыграет, так и не удалось - сюжет и другие детали проекта держатся в строжайшей тайне. Представители студии Amazon, выделившей на съемки миллиард долларов, от комментариев отказались.

На данный момент известно, что сценаристами сериала станут начинающие авторы Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей ("Стартрек: Бесконечность") и Брайан Когман ("Игра престолов"). Также в написании сценария принимает участие Дженнифер Хатчинсон ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу").

Режиссером первых двух эпизодов назначен Хуан Антонио Байона ("Приют", "Голос монстра", "Мир Юрского периода 2").

В июле также появилась информация о том, что переговоры о съемках ведет австралийская актриса Маркелла Кавена ("Пикник у висячей скалы"). По слухам, она должна сыграть роль некой Тиры, отсутствующей в мифологии Средиземья.

Ожидается, что действие сериала, премьера которого может состояться уже в следующем году, будет разворачиваться во время Второй эпохи - за три тысячи лет до истории уничтожения Кольца Всевластия, описанной в оригинальной трилогии Питера Джексона.

Недавно свои предположения по поводу возможного количества серий изложил профессор древне- и среднеанглийской литературы и исследователь творчества Джона Р.Р. Толкина Том Шиппи, помогающий команде создателей сериала в адаптации текстов писателя.