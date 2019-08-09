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Поступили данные о количестве серий в первом сезоне "Властелина колец"

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    09.08.2019, 18:25
Текст:   Юлия Авакова

Том Шиппи, профессор древне- и среднеанглийской литературы и исследователь творчества Дж. Р.Р. Толкина, помогающий команде создателей сериала по "Властелину колец" в адаптации текстов писателя, поделился в интервью немецкому порталу Tolkiengesellschaft.de некоторыми новыми интересными подробностями.

Фото: kinopoisk.ru
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Шиппи говорит, что точные места съемок не раскрываются, их может быть несколько. Создатели сериала не будут снимать материал в хронологическом порядке - последовательность отснятых сцен будут диктовать сами локации съемок, что избавляет от необходимости возвращаться на одно и то же место несколько раз. Но такой подход предполагает наличие детально разработанного плана, от первой сцены до последней. И в рамках премьерного сезона якобы планируется выпустить 20 эпизодов.

Такое внушительное число эпизодов в сезоне, если информация верна, станет беспрецедентным для компании Amazon, которая доселе не снимала сериалы с таким размахом, а потому следует относиться к поступившей информации со здоровой долей скепсиса.

На настоящий момент официально заявлено, что режиссером первых двух эпизодов станет Хуан Антонио Байона ("Страшные сказки", "Голос монстра", "Мир Юрского периода 2"). Кроме того, он также выступит в роли продюсера, разделив это бремя с коллегой Белен Атьенсой и другими. Обработкой литературного оригинала занимаются Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей в сотрудничестве с Брайаном Когманом, получившим "Эмми" за "Игру престолов" в 2015 году. Также в написании сценария принимает участие и Дженнифер Хатчинсон ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу").

Недавно в Amazon подтвердили, что события ожидаемого многими сериала по "Властелину колец" будут разворачиваться во Вторую Эпоху, примерно за три тысячи лет до событий оригинала. Которые происходят на самом излете этой самой Второй Эпохи, насчитывающей приблизительно 3441 год.

Таким образом, выбранный хронологический отрезок дает огромные возможности и теоретически позволяет показать множество интересных вещей - таких как, например, возвышение Саурона, создание Кольца Всевластия и появление Назгулов.

Съемки, предположительно, начнутся в следующем году, а на экраны сериал выйдет в 2021-м.

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