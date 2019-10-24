В сценарии "Игры престолов" нашли объяснение безумию Дейенерис

Одна из самых шокирующих сцен "Игры престолов", привнесшая в ряды поклонников телесаги бурное смятение и накрывшая их волной негодования, наконец-то получила некоторое объяснение.

Речь идет о предпоследней серии ИП, когда Дейенерис верхом на драконе сжигает Королевскую Гавань. В чем совершенно не было необходимости, поскольку город и так уже пал под натиском ее армии.

Пояснение действий кхалиси, вызвавших массу недоумения, как оказалось, есть в сценарии эпизода. О чем сообщает Mirror, уточняя, что скрипт стал доступен, так как был передан в Writer's Guild of America Library - библиотеку Гильдии американских сценаристов.

Оказалось, дело в тонком нюансе. А именно: пролетая над Королевской Гаванью, Дейенерис, согласно сценарию, видит в окнах тронного зала Красного замка знамена Дома Ланнистеров. И воспринимает это как "символ того, что у нее было отобрано", поскольку всё это построено ее предками.

После чего планка королевы, как говорится, падает, и она, не в силах себя сдерживать, дает волю ярости. Сжигая башни Красного замка и уничтожая всех, кто находится внутри крепости. Проще сказать, женщина психанула.

"Безусловно, это многое проясняет", - подытоживает автор публикации (здесь очень бы пригодилась табличка "сарказм").