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В сценарии "Игры престолов" нашли объяснение безумию Дейенерис

Новости
    24.10.2019, 11:33
Текст:   Олег Усков

Одна из самых шокирующих сцен "Игры престолов", привнесшая в ряды поклонников телесаги бурное смятение и накрывшая их волной негодования, наконец-то получила некоторое объяснение.

Фото: twitter.com/ SeasonPremiere
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Речь идет о предпоследней серии ИП, когда Дейенерис верхом на драконе сжигает Королевскую Гавань. В чем совершенно не было необходимости, поскольку город и так уже пал под натиском ее армии.

Пояснение действий кхалиси, вызвавших массу недоумения, как оказалось, есть в сценарии эпизода. О чем сообщает Mirror, уточняя, что скрипт стал доступен, так как был передан в Writer's Guild of America Library - библиотеку Гильдии американских сценаристов.

Оказалось, дело в тонком нюансе. А именно: пролетая над Королевской Гаванью, Дейенерис, согласно сценарию, видит в окнах тронного зала Красного замка знамена Дома Ланнистеров. И воспринимает это как "символ того, что у нее было отобрано", поскольку всё это построено ее предками.

После чего планка королевы, как говорится, падает, и она, не в силах себя сдерживать, дает волю ярости. Сжигая башни Красного замка и уничтожая всех, кто находится внутри крепости. Проще сказать, женщина психанула.

"Безусловно, это многое проясняет", - подытоживает автор публикации (здесь очень бы пригодилась табличка "сарказм").

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