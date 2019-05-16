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Дейенерис всегда была неадекватной. Вот доказательства

Новости
    16.05.2019, 19:30
Текст:   Алексей Литовченко
Внимание! Спойлеры!

Считаете, что Дейенерис в пятом эпизоде финального сезона "Игры престолов" как-то слишком резко из Разрушительницы оков и справедливой мудрой правительницы, которая хотела принести мир всему миру, превратилась в обезумевшую маньячку? Тогда эта заметка специально для вас.

Пользователь reddit под ником u/Caprica1 провел кропотливую работу и составил список из без малого 40 моментов сериала, которые явно (или не очень) свидетельствуют о том, что Матерь Драконов всегда была неадекватной - просто скрывала это. Притом не так уж тщательно - внимательные зрители должны были давно заподозрить неладное.

Фото: youtube.com/ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
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Вот, например, в самом начале, в шестом эпизоде второго сезона Дейенерис сказала буквально следующее: "Когда мои драконы подрастут... они будут сокрушать армии и испепелять города" (When my dragons are grown… we will lay waste to armies and burn cities to the ground). Как в воду глядела, не правда ли?

Или вот еще одна цитата великой женщины: "Они могут жить в моем новом мире или умереть в своем старом" (They can live in my new world or they can die in their old one).

А помните, как она однажды спросила своих дотракийцев, не будут ли они так любезны убить ее врагов в этих их железных шмотках и разрушить эти их каменные города? То-то же.

И это только три пункта из, повторимся, почти сорока. Если вы хорошо знаете английский, то добро пожаловать по ссылке - убедитесь самостоятельно. Хотя, надо оговориться, некоторые доказательства все же притянуты.

Ранее мы писали, что Эмилия Кларк дала собственное объяснение поступку своего персонажа (психанула).

"Игра престолов" попрощается с нами 20 мая. Или нет - если вдруг в HBO всерьез воспримут петицию с требованием переснять сезон.

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