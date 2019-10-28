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Новый фильм с Джоли вторую неделю лидирует в прокате России

Новости
    28.10.2019, 11:51
Текст:   Олег Усков

Сиквел сказки "Малефисента", чьи сборы уже через десять дней проката перевалили за миллиард рублей, продолжает оставаться лидером бокс-офиса России и стран СНГ.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом свидетельствуют предварительные данные по итогам минувшего уикенда, приведенные специализированным порталом kinobusiness.com. Согласно которым касса нового фильма с Анджелиной Джоли составила на текущий момент 1 336 700 000 рублей. Из которых 443 миллиона - за вторую неделю проката.

Наш отзыв - здесь.

Еще один сиквел, комедийный зомби-экшен "Zомбилэнд: Контрольный выстрел", - вторая строчка. В премьерную неделю картина с Вуди Харрельсоном заработала более 137 миллионов рублей.

Наш отзыв - здесь.

"Джокер" с Хоакином Фениксом, только что ставший самым преуспевающим фильмом "взрослой" категории R, где обошел "Дэдпула", - третье место. Всего за четыре недели российского проката картина Тодда Филлипса заработала почти 1 790 000 000 рублей, из которых 94,5 - за прошедшие выходные.

Наши отзывы на "Джокера" - тут и там.

Фото: kinopoisk.ru
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"Текст", экранизация "реалистического" романа застрельщика постапокалиптической франшизы "Метро" Дмитрия Глуховского, - четвертое место с премьерными 93 миллионами.

Наш отзыв на картину, где вездесущий актер Петров проделывает над собой некоторые мероприятия, вызвавшие широкий резонанс в СМИ, - здесь.

Замыкает пятерку анимационная полнометражка "Эверест" - про похождения снежного человека с зубами наружу. Фильм держится в топе уже четыре недели, собрав за это время кассу в почти 670 миллионов рублей.

Наше интервью с режиссером - здесь.

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