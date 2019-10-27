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Новый фильм с Джоли за 10 дней собрал в России более миллиарда

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    27.10.2019, 15:04
Текст:   Олег Усков

Фэнтези "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil), сиквел "Малефисенты" 2014 года с Анджелиной Джоли в титульной роли за десять дней российского проката собрал более миллиарда рублей - 1 084 067 873. Из которых 633 миллиона - в стартовый уикенд.

Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Напомним. Лента вышла в России 17 октября, тут же возглавив группу лидеров проката.

Наша рецензия на картину - здесь.

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