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Продолжение "Малефисенты" возглавило российский прокат

Новости
    21.10.2019, 12:32
Текст:   Козьма Лоханкин

Продолжение диснеевского фэнтези "Малефисента" возглавило российский прокат в минувшие выходные.

Фото: AP Photo
Коппола и Скорсезе обрушились на комикс-блокбастеры

Как отмечает профильный портал kinobusiness.com, мрачненький фильм с Анджелиной Джоли в главной роли стартовал в мировом прокате гораздо лучше, чем в Северной Америке. При этом результат - 117 млн долларов - на семь процентов превзошёл достижение первой части, вышедшей в 2014-м.

В России и СНГ, по предварительным данным, фильм "Малефисента: Владычица тьмы" собрал 713,5 млн рублей.

Наша рецензия на ленту - здесь.

На втором месте - сенсационный "Джокер", лидировавший в нашем прокате в течение двух недель. За прошедший уикэнд фильм Тодда Филлипса заработал дополнительные 192,5 млн рублей. Всего - 1638,6 млн.

Наши обзоры - здесь и здесь.

Третьим идёт мультфильм "Эверест" - ещё 80,2 млн; 611,8 в общей сложности.

Наше интервью с режиссёром - здесь.

Амбициозная, но провальная фантастика с Уиллом Смитом "Гемини" опустилась на четвертое место уже на второй неделе показа - 53,5 млн за эти выходные и 273,2 млн всего.

Наша рецензия - здесь.

Пятое место - у комедии непотопляемого Сарика Андреасяна "Девушки бывают разные" - плюс 20,7 млн, 90,7 млн - за две недели.

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