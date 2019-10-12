"Джокер" заработал в России миллиард

Драматический триллер Тодда Филлипса "Джокер" продолжает совершать разного рода впечатляющие кульбиты.

В частности, с момента старта своего проката в России заработав 1 033 189 040 рублей. О чем свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), приведенные на сайте Фонда кино.

При этом в день премьеры один из важнейших комикс-злодеев в истории, на этот раз - в трактовке Хоакина Феникса, заработал более ста миллиона рублей, а за первый уикенд - почти 635 миллиона. Легко прогнозируемо став лидером проката России и стран СНГ.

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Ранее сообщалось, что ученые поставили Джокеру диагноз.