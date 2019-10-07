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"Джокер" возглавил российский прокат

Новости
    07.10.2019, 15:00
Текст:   Олег Усков

В чем никто и не сомневался: в минувшие выходные новый "Джокер" - от Тодда Филлипса и с Хоакином Фениксом в главной роли - возглавил и "домашний" американский, и российский прокаты.

Согласно пока неофициальным, предварительным данным, приведенным специализированным порталом kinobusiness.com, в России и странах СНГ "Джокер" взял на старте без малого мистическую сумму в 664 миллиона рублей.

Наша рецензия на ленту, показы которой сопровождают скандалы и разного рода зловещие явления, - здесь.

Второе место - еще одна премьера, американо-китайский мультфильм "Эверест", в центре которого - похождения девочки Лу и Йети. За уикенд лента собрала в нашем прокате более 253 миллионов рублей.

Лидер прошлой недели, фантастическая драма Джеймса Грэя "К звездам" - с Брэдом Питтом в главной роли, сместилась на третью строчку: 56,3 миллиона рублей сборов за выходные и 305,9 миллиона - за две недели.

Наша рецензия.

"Российский Джейсон Борн", боевик Карена Оганесяна с Александром Петровым и Владимиром Машковым "Герой" - четвертое место: за неделю лента заработала еще 35,6 миллиона рублей, доведя общую кассу по итогам двух недель проката до более чем 155 миллионов.

Наш отзыв.

Замыкает пятерку лидеров российско-китайское фэнтези от Олега Степченко "Тайна печати дракона" - с Джеки Чаном, Шварценеггером, Колокольниковым и Хауэром (R.I.P.) - 18,8 миллиона рублей за неделю и 347,3 миллиона - за три.

Наша рецензия.

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