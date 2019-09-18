"Тайна печати дракона": Джеки и Арни в русско-китайском фэнтези

Фильм "Тайна печати дракона" развеивает все наивные иллюзии относительно собственной адекватности - если они у кого-то были - прямо с первых минут. После титра, уведомляющего, что создан фильм при поддержке известного производителя майонеза (мы к этому чуть позже вернемся), закадрово излагается предыстория сюжета, и она чудесна. Как говорил Михаил Задорнов, наберите побольше воздуха.

Есть, значится, дракон. Обычный такой с виду китайский змееподобный дракон. У дракона есть длинные ресницы. Они свисают до земли и прорастают в виде чая, обладающего целебными свойствами. И пока зритель изумленно пучит глаза и ловит ртом мух, фильм объясняет, что же такое печать дракона. А печать дракона - это, по сути, нож, с помощью которого можно драконьи ресницы стричь. Во-о-от.

Собственно, все крутится вокруг дракона, его ресниц и чая. Темные колдуны во главе со злобной барышней осуществили рейдерский захват дракона и произрастающих из него плантаций, закабалили местное население и гребут золото. Вроде бы как-то так.

Тем временем в Москве князь Меньшиков узурпировал власть, усадив на престол крепко пьющего двойника Петра Первого, и основательно занялся возлияниями с английским послом. Английского посла, который разъезжает на санях, запряженных свиньями, играет ныне покойный Рутгер Хауэр. Меньшикова играет Павел Воля, и, глядя на него, трудно отделаться от ощущения, что он сейчас примется рекламировать сухарики. Но рекламируются не сухарики, а майонез - логотип упомянутого производителя гордо сияет прямо на общем плане петровской Москвы (и это далеко не единственный продакт-плейсмент майонеза в фэнтези про драконов).

Настоящий Петр Первый с железной маской на лице томится в Лондонском Тауэре. В одной камере с персонажем Джеки Чана. Управляет знаменитой тюрьмой персонаж Арнольда Шварценеггера (вот бы услышать его британский акцент), установивший на введенной ему территории экстравагантные порядки: кто его в бою победит и по лесенке специальной взберется, тот свободен на все четыре стороны. Как видно по трейлерам, драться Шварценеггеру предстоит главным образом с Джеки Чаном - это коронная завлекалочка фильма. Которая в целом ожидания вполне оправдывает. В основных перипетиях звезды не участвуют: Джеки Чан передает волшебный артефакт - ту самую печать - русскому царю, и последний (других-то у него забот больше нет) устремляется в эпический квест. Прихватив жену номинального главного героя - картографа Джонатана Грина, вновь сыгранного Джейсоном Флемингом.

Кто-то, не исключено, запамятовал, но "Тайна печати дракона" - это формально продолжение "Вия 3D", пятилетней давности условной экранизации Гоголя. Где британский ученый имел дело с малоросской хтонью. Здесь он тоже присутствует, но уже не на первых ролях, а как одно из многих действующих лиц. Пока Петр Первый бежит из казематов и отважно бороздит просторы морей на корабле, груженном - чем бы вы думали? - майонезом, Джонатан Грин в компании летающей обезьянки и китайской девушки колесит сухопутно по континенту на фоне криво приклеенных задников.

С общими планами все кошмарно не только из-за майонеза - несмотря на 50-миллионный (в долларах) бюджет, они усердно выжимают слезы ностальгии, возвращая нам 2004-й. Вызывают здравое недоумение и некоторые иные разновидности спецэффектов. Например, интересно, зачем нужно было рисовать огонь в факелах, когда гораздо легче извлечь огонь более традиционным способом. С декорациями также не все гладко - местами они сооружены, кажется, из крашеного пенопласта. Вопросики к расходованию средств, короче, лезут, словно червячки, и с ними уже разбирается суд - в тяжбу по финансовым вопросам пытаются вовлечь даже Джеки Чана со Шварцем.

Как ни странно, плохо скрываемая густой аляповатостью беднота картинки - порой на уровне провинциальной самодеятельности - нисколько на общем впечатлении не сказывается. Потому что "Тайна печати дракона" - в первую очередь кино, у которого незримой силой тотально сорвало крышу и унесло ее на реактивной тяге далеко за пределы Солнечной системы. То есть объективно кино скверное. Но вместе с тем невероятно веселое, по-детски непосредственное, как спектакль в заштатном ТЮЗе, и в своем роде прекрасное. Как если бы воздушно-акробатические эпики Чжана Имоу - ну, или скорее дурашливые опусы Стивена Чоу - встретились с теми странноватыми мультиками про казаков, "Пиратами Карибского моря" и индийской дилогией "Робот". Причем к "Роботу" здесь имеется весьма толстая отсылка - следовательно, авторы вполне осознанно выбирали референсы и понимали, что творят.

Следует отдать режиссеру и сценаристу Олегу Степченко должное: выдающимися талантами он, положим, не наделен, но ведь чтобы нагромоздить такую восхитительную кучу китча и лютой дичи, надо ж тоже к делу подойти умеючи. Кунг-фу, боевой гопак, дракон, механические киборги (серьезно: один умеет молниями стрелять, второй бронированный, третий умеет телепортироваться), успешно притворяющиеся мужчинами дамы, мировые звезды, китайская мифология, император Петр Алексеевич - и все это каким-то образом умещается в одной вампуке. Притом отдельными моментами смотрится как минимум не так уж стыдно - в особенности бодро и с выдумкой поставленные бои.

Помимо прочего, это еще и искренняя пропаганда российско-китайской дружбы. При желании в "Тайне печати дракона" без труда считывается геополитический посыл: вот объединимся, решим сообща наши проблемы - и покажем Западу (в лице Шварценеггера), как правильно жить. Причем как правильно жить - не уточняется, но намекается. Дракон из реального, осязаемого звероящера внезапно превращается в символ чего-то. Судя по всему, в символ Китая. Из чего, вероятно, должно сделать вывод, что правильно жить - по-китайски. Но это не точно. В конце концов, вряд ли стоит искать какие-то потаенные смыслы в фильме, где казаки шашками рубятся с механическими киборгами из-за драконье-ресничного чая.

3.5