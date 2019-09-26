Джеймс Бонд пользуется успехом у красивых девушек, владеет арсеналом хитроумных штуковин, пьет мартини с водкой и спасает мир. Итан Хант пользуется благосклонностью фортуны, бегает, скачет, лазает, бьет морды, гоняет, летает, носит маски и спасает мир. Джейсон Борн страдает от амнезии, бьет морды, гоняет, стреляет и распутывает международные заговоры спецслужб. А вот наш ответ: Андрей Родин, герой фильма "Герой", сыгранный Александром Петровым. Он не такой, как эти все. Физическими данными не шибко одарен, ездит на самокате, чаще по морде получает сам, с девушками и вообще ему не везет, мир не спасает, а заговор распутывается без его прямого участия. Зато память хорошая.

Андрей Родин - часть секретного проекта "Юность", состоящего из "спящих агентов", прошедших основательную подготовку и разбросанных по свету. Агенты давно затаились, внедрились и ждут, когда их активируют специальным паролем. Однако вот незадача: пароли от каждого агента знал один лишь создатель "Юности" Олег Родин, сыгранный заслуженным батей всея российского кинематографа Владимиром Машковым. И он умер. Много лет назад. А без Олега Родина и паролей блестяще разработанный проект совершенно бесполезен.

Так бы и состарились, неся до гроба свою бессмысленную службу, невостребованные шпионы, если б вдруг один из них не решил созвать пресс-конференцию в лондонском посольстве США и во всем признаться. В чем именно он собрался признаваться, не вполне очевидно, и мы об этом так и не узнаем. Потому что его каким-то образом прямо в ходе мероприятия похищают, не дав ему толком представиться.

Но правда ли Олег Родин умер? Конечно же, нет. В один прекрасный день у Андрея Родина, мирно трудящегося продавцом скейтов в Берлине, звонит телефон. На том конце - внезапно папаня. Беги, говорит папаня, "Юность" в опасности. И тут же на Андрея Родина бросается какой-то бородач с палкой. Андрей Родин, отбившись от бородача, встает на самокат (супершпион на самокате - это же круто) и мчит к зазнобе Маше (Ходченкова), которая тоже агент. Чтобы, подравшись еще с какими-то двумя мужиками, мчать куда-нибудь дальше. В погоню за ними устремляются те два мужика и еще какая-то супружеская пара, конкурирующая почему-то с теми двумя мужиками.

Сценарий к фильму "Герой" сочинил популярный, востребованный деятель Николай Куликов, автор "Легенды №17", "Горько!", "Экипажа", "Движения вверх" и "Я худею". К перечисленным картинам можно относиться по-разному, но никто в здравом уме не усомнится в том, что за их текстовой основой стоит человек как минимум с двумя руками и функционирующей головой, обладающий некоторыми профессиональными навыками. В случае же с "Героем" возникает стойкое ощущение, что к его сотворению причастен либо Сарик Андреасян, либо Александр Невский. Но у них вроде бы есть алиби. Остается единственная правдоподобная версия: Николай Куликов намазал клавиатуру своего ноутбука валерьянкой и пустил к нему кота. Иначе это недоразумение рационально объяснить никак нельзя.

"Герой" явно ориентирован на подражание борниане, что заметно и по визуальным решениям, и по акценту на большую реалистичность в сравнении с бондианой и серией "Миссия невыполнима", и по сюжету. Но ладно бы это было просто копированием - Джаник Файзиев в "Легенде о Коловрате" беззастенчиво передрал "300 спартанцев", добавил туда колоритного мифотворчества, и вполне удобоваримо получилось. Андрей Волгин сделал "Балканский рубеж" по образцу американских патриотических боевиков - и тоже нормально, бодро. Собственно, и со шпионскими боевиками у нас как-то до "Героя" неплохо справлялись - по крайней мере, "Непобедимый" с Епифанцевым у Олега Погодина был непритязателен, но резв, дерзок и по-своему остроумен (про "Код Апокалипсиса" мы тактично умолчим).

Что ж не так с агентом Петровым - кроме того факта, что Александр Петров опять играет Александра Петрова? Фильм очень долго не может определиться, кто тут злодей, от кого удирают Ходченкова и Петров, куда они так спешат и главное - зачем. Из Берлина наш бравый разведчик с подругой отправляются в Польшу на гидроциклах, по пути они останавливаются на берегу для задушевной беседы и акта любви в аэростате, потом бах! - уже прыгают с парашютами из какого-то самолета и сразу оказываются на кладбище в Калининграде. Но и там ситуация не особо проясняется, зато появляется наконец батя Машков и предлагает Петрову выпить молочка. После чего хаотичная кутерьма суетливой беготни и бестолковых разговоров продолжается, и к моменту, когда понимание, какого лешего все это происходит, более-менее оформится, вам, скорее всего, будет уже наплевать.

Напоследок "Герой" блеснет достаточно фееричной морской баталией с участием военных кораблей и спецназовцев на водных ховербордах, расстреливающих корабли из гранатометов. В принципе, всякие погони и драки исполнены не на самом позорном уровне, чуть лучше, чем в сериалах на канале НТВ. Все равно как-то не до того - когда напряженно пытаешься разобраться в сюжете, трудновато сосредоточиться на чистом развлекательном зрелище.

Хотя если на экране палят с моста над речкой по несущимся гидроциклам, и тут прилетает вертолет и принимается палить из пулемета по мосту, а вы в этот момент, вместо того чтобы расслабиться и получать спинномозговое удовольствие, размышляете о том, действительно ли реально добраться из Германии в Польшу по реке на гидроцикле, значит, фильм точно очень плох. И даже Владимир Машков своей харизмой его не спасет. Не говоря уж о заикающемся Александре Петрове, персонажа которого, туго соображающего тщедушного доходягу, не то что в супершпионы, в продавцы скейтбордов бы на самом деле вряд ли приняли.

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