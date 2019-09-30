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Драма "К звездам" с Брэдом Питтом возглавила российский прокат

Новости
    30.09.2019, 15:25
Текст:   Олег Усков

Фантастическая драма режиссера Джеймса Грэя "К звездам" с Брэдом Питтом в главной роли возглавила прокат России и стран СНГ, собрав за выходные 205 миллионов рублей.

Об этом свидетельствуют предварительные данные по бокс-офису уикенда, опубликованные специализированным порталом kinobusiness.com.

Помимо Питта в картине снялись Томми Ли Джонс ("Люди в черном", "Старикам тут не место") и Рут Негга ("Проповедник", "Варкрафт").

Наша рецензия.

Второе место - "российский Джейсон Борн", боевик "Герой" - более 95 миллионов рублей на старте. В главных ролях - уставший потенциальный "ухожук" Александр Петров, Владимир Машков и Светлана Ходченкова.

Наш отзыв.

На третью строку сползло российско-китайское раскидистое фэнтези "Тайна печати дракона", лидер позапрошлой недели. Лента с Джеки Чаном, Шварценеггером, Колокольниковым и покойным Рутгером Хауэром за выходные заработала еще 78 миллионов рублей, тогда как за две недели проката - более 312 миллионов.

Наша рецензия.

"Оно 2" от Андреса Мускетти продолжает держаться в группе лидеров, на этот раз - на четвертой строчке. Касса картины за выходные - 33,3 миллиона рублей. За четыре недели - 1 124 400 000 рублей.

Наш отзыв.

Замыкают топ "Стриптизерши" с Дженнифер Лопез, прокат которых на Западе тут же начали сопровождать скандалы - прототипу героини Лопез не понравилась трактовка ее образа ДжейЛо, очень теперь сердится.

Касса ленты - 20,5 миллиона за неделю и 185 - за три.

Ранее сообщалось, что в новой фантастической драме в космос улетит Ева Грин - вот трейлер этой грустной истории.

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