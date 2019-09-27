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Александр Петров решил на время уйти из кино

Новости
    27.09.2019, 13:06
Текст:   Олег Усков

Александр Петров, тридцатилетний российский актер театра, кино и ТВ, по части востребованности легко соперничающий даже с миллионоликим Сергеем Безруковым, может наши с вами экраны покинуть. К радости поклонников Петрова - временно.

Фото: kinopoisk.ru
Александр Петров уходит из сериала "Полицейский с Рублевки"

Как выяснилось из интервью актера "Известиям" в рамках поддержки картин "Герой" (наша рецензия) и "Текст", Александр "мечтает уйти в тень и сделать паузу в съемочной карьере, чтобы посвятить себя театру и благотворительности". Но пока все недосуг. Более того: в ближайшие месяцы выйдут еще шесть (!) проектов со звездой "Притяжения" / "Вторжения" в главных ролях.

При этом на реплику "везде этот ненасытный Петров", артист заметил, что когда он учился в ГИТИСе, "студентов всегда хвалили, когда у них на экзаменах было много разных работ". Поэтому в своей творческой деятельности Александр исходит из того, чему его научили: "Если у тебя много ролей в кино и все они разные, то почему нет?". "Это здорово, это же моя любимая профессия!" - пояснил актер.

Добавив, что, конечно, через какое-то время ему "всё же придется сделать паузу и уйти в тень года на полтора", а именно: нигде не сниматься, и, возможно, посвятить время и внимание другим "не менее важным вещам". Таким, как благотворительность и театр.

"Вот такой у меня сейчас план", - поделился молодой, но уже такой мудрый артист.

А когда Александру напомнили, что "уйти в тень" он угрожал еще год назад, Петров весело рассмеялся и сослался на старшего коллегу и гуру Константина Хабенского, заверившего соратника, что тот как минимум до 35 лет будет "впахивать и ходить с горящими глазами". И лишь потом, возможно, "и паузы будут, и жизнь пойдет другая".

Ранее актриса Кристина Асмус, снявшаяся с Петровым в "Тексте", рассказала о первой в своей карьере "полностью голой сцене", отметив ее жизненность и реализм.

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