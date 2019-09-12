Вышел новый трейлер фильма "Текст" с Петровым по роману Глуховского

"Телефон стал для души резервным хранилищем. В нем самые яркие наши воспоминания", - глубокомысленно изрекает актер и поэт Александр Петров в новом трейлере фильма "Текст" по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Далее тезис подкрепляется вескими жизненными примерами. "Такое время", - констатирует грустно закадровый голос артиста.

Тугая струя поэтизированной философии не ослабевает, разбрызгивая массивные капли мудрости по снежной пелене нашего бытия: "Телефон - это и есть ты. Тот, кто получит твой телефон, станет тобой. Когда заметят, будет уже слишком поздно. Для всех…".

Синопсис у фильма таков. Главный герой по имени Илья Горюнов семь лет отсидел в тюрьме, потом вышел и не собирался мстить человеку по имени Петр, который его за решетку отправил, но сами понимаете. Илья Горюнов совершает необдуманный поступок, забирает телефон мертвого Петра и становится Петром. Ну, как в "Талантливом мистере Рипли", короче.

В ролях, помимо Петрова, становящегося Петром, - Кристина Асмус, Иван Янковский, Софья Озерова, Максим Виноградов, Виталий Хаев, сам Дмитрий Глуховский и Кирилл Нагиев.

Премьера - 24 октября.