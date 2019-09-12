Новости

Мультсериал South Park продлили до 2023 года 18:57
Александр Скарсгорд сыграет воплощение зла в "Противостоянии" по Кингу 18:33
Петр Мамонов перенес вторую операцию на сердце 15:43
"Гардемарин" Сергей Жигунов стал продюсером из-за попавшей в глаз шпаги 14:25
Видео: как Анджелину Джоли превращают в Малефисенту 14:16

Вышел новый трейлер фильма "Текст" с Петровым по роману Глуховского

Новости
    12.09.2019, 19:05
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

"Телефон стал для души резервным хранилищем. В нем самые яркие наши воспоминания", - глубокомысленно изрекает актер и поэт Александр Петров в новом трейлере фильма "Текст" по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Далее тезис подкрепляется вескими жизненными примерами. "Такое время", - констатирует грустно закадровый голос артиста.

Фото: youtube.com/ Apple TV
Вышел трейлер постапокалиптического сериала "Смотри" с "кхалом Дрого"

Тугая струя поэтизированной философии не ослабевает, разбрызгивая массивные капли мудрости по снежной пелене нашего бытия: "Телефон - это и есть ты. Тот, кто получит твой телефон, станет тобой. Когда заметят, будет уже слишком поздно. Для всех…".

Синопсис у фильма таков. Главный герой по имени Илья Горюнов семь лет отсидел в тюрьме, потом вышел и не собирался мстить человеку по имени Петр, который его за решетку отправил, но сами понимаете. Илья Горюнов совершает необдуманный поступок, забирает телефон мертвого Петра и становится Петром. Ну, как в "Талантливом мистере Рипли", короче.

В ролях, помимо Петрова, становящегося Петром, - Кристина Асмус, Иван Янковский, Софья Озерова, Максим Виноградов, Виталий Хаев, сам Дмитрий Глуховский и Кирилл Нагиев.

Премьера - 24 октября.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле 12:56
Любимый певец Курта Кобейна Дэниел Джонстон умер в 58 лет от инфаркта 12:33
У Карела Готта диагностирован рак крови 11:52
Умер исполнитель главной роли в рок-опере "Иисус Христос - Суперзвезда" 11:35
⧣ Россия
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Петру Мамонову 12 сентября проведут сложную операцию на сердце 10:54
Появились подробности о состоянии Армена Джигарханяна 11.09.2019
Опубликован список приглашенных на свадьбу Собчак и Богомолова 11.09.2019
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Вышел трейлер очередного ремейка слэшера "Черное Рождество" 10.09.2019
Вышел трейлер второго сезона антиутопии "Судная ночь" 09.09.2019
Вышел финальный русский трейлер "Доктора Сна" - продолжения "Сияния" 09.09.2019
⧣ экранизации
Фото: AP Photo/ Elise Amendola
Создатели "Мистера Мерседеса" экранизируют новую книгу Стивена Кинга 11.09.2019
Марго Робби экранизирует постапокалиптический комикс "Танкистка" 10.09.2019
"Оно 2" стало лидером российского проката 09.09.2019