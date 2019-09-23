Кристина Асмус рассказала о постельной сцене в фильме "Текст"

Российская актриса Кристина Асмус решилась на первую в своей карьере постельную сцену. Более того, для роли "18+" женщина не только полностью разделась на экране, но и сама снимала интимные кадры на телефон. Поясняя произошедшее философски: "Это не пошлость, а реальная жизнь".

Речь идет о новом проекте со звездой ситкома "Интерны" - драме по реалистичному роману Глуховского "Текст", где у Кристины - главная женская роль, а у незаменимого Александра Петрова - главная мужская.

Напомним. По сюжету картины мобильник одного из героев попадает в чужие руки, открывая все его глубоко личные тайны.

Как передает KP.RU, постельную сцену, где партнером Асмус был Иван Янковский, "для натуральности снимали без прикрас: крупные планы, неловкие позы, голые тела, прыгающая картинка".

Поясняется: в поисках жизненной правды - "чтобы зритель поверил" - режиссер Клим Шипенко не стал "лепить голливудскую эротику, а показал настоящее "хоум видео". То есть то, что "может оказаться в мобильнике любого из нас".

Кристина призналась: конечно, она переживала по поводу этой сцены, но когда посмотрела фильм, шока не испытала. Поскольку уже на первых пробах они с Шипенко все сразу обговорили. И постановщик пояснил: для него было принципиально важно "чтобы героиня была абсолютно обнаженной - как есть, как в жизни". "И меня это нисколько не смутило", - смело заявляет Асмус. Ведь "если мы обнажаем душу, почему не можем обнажить тело?". "Почему мы вдруг здесь должны играть в поддавки и идти на какие-то компромиссы? - продолжает актриса. - Это же часть нашей жизни и часть жизни героев фильма".

Артистка уточнила: эту сцену, как и все другие видео из мобильника, они реально снимали на телефон.

"Я вместе с героями прожила эту историю - я ее выстрадала, я ее выблевала, шлейф был долгий", - подытожила Кристина.

Кстати, в широкий российский прокат выйдет цензурная версия ленты. А вот на международные фестивали создатели повезут оригинал - со всем его жизненным, реалистичным "хардкором" и щедрой демонстрацией органов репродукции человека

Ранее Глуховский назвал дату выхода многострадальной экранизации своего "Метро".