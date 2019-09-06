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Сергей Безруков объяснил свою идею брать с западного кино мзду

Новости
    06.09.2019, 10:50
Текст:   Олег Усков

Российский деятель множества областей культуры Сергей Безруков, актер и певец, прокомментировал свое ранее прозвучавшее заявление. В котором сетовал на отсутствие в телеэфирах хороших спектаклей, на проблемы с детским кино и предлагал брать с западной кинопродукции в отечественных кинотеатрах мзду. Что, по его мнению, могло бы пойти российскому кино на пользу.

Далее артист опубликовал в Instagram пост с углубленной расшифровкой сказанного.

"Дорогие мои!!!! Хотел уточнить для интересующихся)))) Есть замечательное западное кино и совершенно фантастические западные сериалы!!!! Но кинотеатры - это сфера развлечений!!!!!", - напомнил Сергей в своей искрометной манере (здесь и далее цитаты приводятся в авторской редакции).

Поясняя, что "поход в кинотеатры давно перестал быть КУЛЬТПОХОДОМ....((( Это развлечение....". И ныне ситуация такова, что "хорошего, умного западного кино тоже в прокате днем с огнем не сыщешь". А если и сыщешь, то это неудобные сеансы и ограниченный прокат".

Фото: Пресс-служба Каннского кинофестиваля
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"Развлекуха побеждает во всем мире! Приучили! И зарабатывают на этом деньги! Бизнес!" - горюет актер. Уточняя, что "выступая за ОТЕЧЕСТВЕННОЕ", он говорит про то кино, "которое к сожалению побеждает только на фестивалях и потом ограниченно выходит в кинотеатрах, уступая место тем самым блокбастерам".

По демократичному мнению Сергея, решать здесь, что выбрать, естественно, зрителю. Но и он с коллегами сдаваться тоже не собирается.

А чтобы не быть голословным, Безруков, приводя пример хорошего, на его взгляд, западного кино, советует: "Посмотрите "Брексит" с Камбербэтчем!!!! Круто!!! Классно! Широкий прокат?!?! Слышали хоть об этом фильме???? Этого года! А "Колесо чудес" Вуди Аллена видели?!?? Это 2017 года выпуска! Посмотрите".

Что касается телешоу, то здесь Безруков рекомендует своим подписчикам пресловутый "Чернобыль" - "телевизионный мини-сериал в жанре исторической драмы, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. Режиссер - Йохан о Ренк. В главных ролях Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд и Эмили Уотсон".

По оценке Сергея, "Чернобыль" - это "Очень круто!!!! И горько.... о тех страшных событиях... страшная правда!".

Поэтому если уж и брать процент с проката, так с развлекухи "западной"... а не с хорошего кино!!!!", - ПОДЫТОЖИВАЕТ АРТИСТ!!!!!!!!

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