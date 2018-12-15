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Вышел трейлер драмы Brexit с лысеющим Бенедиктом Камбербэтчем

Новости
    15.12.2018, 14:33
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вышел трейлер политической драмы о лжи и страхе Brexit с облысевшим Бенедиктом Камбербэтчем.

Уже давно не новость, что многоликий панцерфауст актерской профессии и бывший сокурсник Джеймса МакЭвоя Бенедикт "Шерлок / Гамлет" Камбербэтч сыграет роль вдохновителя кампании по выходу Великобритании из состава ЕС Доминика Каммингса.

Фото: предоставлено Первым каналом
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И полноценный трейлер вновь демонстрирует давно устоявшийся тезис о том, что солирующие роли британцу удаются лучше всего - экран почти раскалывается, пока худой и преобразившийся Камбербэтч возвещает, что перед зрителем "восстание против истеблишмента".

Авторы картины, которая выходит под эгидой HBO, обещают продемонстрировать невероятное количество уловок и приемов, к которым прибегли авторы кампании для того, чтобы референдум закончился их победой, и заодно показать всю структуру подобной избирательной системы и влияние задействованных влиятельных политических персон.

Рори Киннер ("007: Координаты "Скайфолл", "Игра в имитацию") сыграет Крейга Оливера, директора по связям при премьер-министре Дэвида Кэмерона, а Джон Хеффернан ("Корона") - лоббиста Мэтью Эллиота.

Лиз Уайт ("Зовите повитуху") исполнит роль Мэри Уэйкфилд - журналистки и жены Доминика Каммингса, а Ричард Гулдинг - эксцентричного министра иностранных дел Бориса Джонсона.

Сценарий, частично основанный на книгах редактора Sunday Times Тима Шипмена и бывшего директора по связям с общественностью правительства Британии Крэйга Оливера, написал Джеймс Грэхем ("X+Y").

Драма за авторством Тоби Хэйнса ("Шерлок", "Доктор Кто") появится на канале HBO 19 января.

Трейлер, в котором демонстрируются неприличные жесты, можно найти на YouTube-канале HBO.

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