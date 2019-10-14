"Джокер" продолжает лидировать в российском прокате

Минувшая неделя была не очень удачной для новинок в российском кинопрокате: на лидирующих позициях оказались два фильма, вышедшие ранее.

Уверенное лидерство предсказуемо держит хитовый "Джокер" Тодда Филлипса. Его сборы в РФ уже к прошлой субботе превысили миллиард рублей, а сейчас составляют свыше 1,3 миллиарда - 419,5 миллиона за вторую неделю.

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На втором месте - ещё одна премьера позапрошлой недели - мультфильм "Эверест", заработавший в общей сложности более 505 млн рублей (192,6 - на минувшей неделе).

И только с третьей строчки начинаются свежие премьеры. Лучшее достижение среди них - у фантастики с двойным Уиллом Смитом "Гемини" - 172,1 млн рублей.

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Следом - возвращение Сарика Андреасяна к комедийному жанру со всеми вытекающими. У новой трэш-комедии "Девушки бывают разные" - 53,3 млн заработка.

А очередная картина ныне опального мэтра Вуди Аллена "Дождливый день в Нью-Йорке" уступила даже Сарику - неутешительные 30,5 млн рублей в первые дни, свидетельствует kinobusiness.com.

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