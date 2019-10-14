Новости

У "Братьев по оружию" и "Тихого океана" появится продолжение 18:43
Актера и певца Патрика Брюэля обвинили в насилии над массажистками 15:18
25-летняя вокалистка культовой группы f(x) Солли покончила с собой 15:00
Элтон Джон назвал Майкла Джексона "по-настоящему психически больным" 13:42
Юрий Лоза пожаловался на "упоротых" фанатов группы "Кино" 12:28

"Джокер" продолжает лидировать в российском прокате

Новости
    14.10.2019, 19:38
Текст:   Козьма Лоханкин

Минувшая неделя была не очень удачной для новинок в российском кинопрокате: на лидирующих позициях оказались два фильма, вышедшие ранее.

Фото: kinopoisk.ru
У "Братьев по оружию" и "Тихого океана" появится продолжение

Уверенное лидерство предсказуемо держит хитовый "Джокер" Тодда Филлипса. Его сборы в РФ уже к прошлой субботе превысили миллиард рублей, а сейчас составляют свыше 1,3 миллиарда - 419,5 миллиона за вторую неделю.

Наши обзоры на фильм - здесь и здесь.

На втором месте - ещё одна премьера позапрошлой недели - мультфильм "Эверест", заработавший в общей сложности более 505 млн рублей (192,6 - на минувшей неделе).

И только с третьей строчки начинаются свежие премьеры. Лучшее достижение среди них - у фантастики с двойным Уиллом Смитом "Гемини" - 172,1 млн рублей.

Наша рецензия - здесь.

Следом - возвращение Сарика Андреасяна к комедийному жанру со всеми вытекающими. У новой трэш-комедии "Девушки бывают разные" - 53,3 млн заработка.

А очередная картина ныне опального мэтра Вуди Аллена "Дождливый день в Нью-Йорке" уступила даже Сарику - неутешительные 30,5 млн рублей в первые дни, свидетельствует kinobusiness.com.

Наша рецензия - здесь.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер второго сезона сериала "Британия" 12:15
Продюсер звезды "Дома 2" прокомментировала ее избиение на корпоративе 10:50
Пойманная с кокаином Бочкарева похвасталась напряженным графиком 10:12
Крокодилы-бегемоты: вышел трейлер нового фильма со Скалой Джонсоном 13.10.2019
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
"Джокер" заработал в России миллиард 12.10.2019
Умер актер Роберт Форстер 12.10.2019
Вышел трейлер перезапуска "Ангелов Чарли" с Кристен Стюарт 12.10.2019
⧣ рейтинги
Фото: kinopoisk.ru
"Джокер" возглавил российский прокат 07.10.2019
Драма "К звездам" с Брэдом Питтом возглавила российский прокат 30.09.2019
Опубликован список 100 лучших фильмов XXI века 23.09.2019
⧣ Сарик Андреасян
Фото: kinopoisk.ru
Сарик Андреасян показал трейлер "Комы" - "нашего ответа Нолану" 22.09.2019
Вышел трейлер фильма с Сергеем Безруковым в роли боевого робота 21.09.2019
Вышел трейлер комедии Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым 28.08.2019